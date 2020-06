Les personnels soignants de l'hôpital du Mans ne veulent pas être oubliés après la crise du coronavirus

Petite mobilisation ce lundi à la mi-journée des personnels soignants de la Sarthe devant l'hôpital du Mans. Ils étaient une vingtaine à s'être rassemblés pour demander une revalorisation des salaires et des effectifs supplémentaires. Un mouvement à l'appel de la CGT et de FO en vue d'une grande journée nationale le 16 juin prochain.

Ne soyons pas des héros oubliés

"Pourquoi on veut plus de personnels ? Ce n'est pas juste pour avoir du plus", déclare Marc Gandon secrétaire départemental santé de Force Ouvrière. "Aujourd'hui, on n'arrive plus à prendre nos vacances, on n'arrive plus à tenir les planning, on nous rappelle à domicile. Ce n'est plus tenable. En fait, on veut plus d'effectifs pour retrouver de bonnes conditions de travail. Des postes pour mieux servir la population, pour moins d'attente aux urgences et pour que les Sarthois puissent être pris dans de meilleurs délais pour des interventions chirurgicales".

Force Ouvrière appelle à une grande journée nationale de mobilisation des français pour les soignants le 16 juin prochain. "Vous avez compris l'importance des soignants pendant la crise et l'importance de l'hôpital public, alors venez nous soutenir après", rajoute Marc Gandon, secrétaire départemental santé de FO. "Une prime, ça ne suffit pas, et ça ne règle qu'une partie des problèmes. Le réel souci, c'est que le pouvoir d'achat des soignants s'effondre. La grille de notre profession n'a pas évolué depuis plus de dix ans; notre point d'indice n'a pas bougé. Le pire, c'est que les salaires ne sont plus attractifs et les gens ne viennent plus travailler à l'hôpital".

En bref, comme c'était inscrit sur l'un des tracts de Force Ouvrière, les personnels soignants ne veulent pas être des "héros oubliés".

Elise Hamelin qui est aide-soignante depuis 27 ans à l'hôpital du Mans © Radio France - Christelle Caillot

27 ans d'ancienneté et 2 000 euros par mois en travaillant de nuit

"Avec le coronavirus, on nous a beaucoup mis en avant mais après, quand ce sera passé, on va tomber dans l'oubli", souligne Elise Hamelin, aide-soignante de nuit à l'hôpital du Mans dans l'unité Pablo Picasso (qui accueille des personnes âgées dépendantes). "Aujourd'hui, ce n'est pas des primes que l'on veut, ni une médaille, c'est une revalorisation des salaires. Ça fait dix ans que notre point d'indice n'a pas été revalorisé. Et puis, on voudrait aussi une véritable reconnaissance de notre travail sur l'ensemble des services et des professions. À l'hôpital, vous avez aussi les agents de service qui ne sont pas valorisés du tout alors que l'on est tous ensemble, on travaille ensemble."

Des effectifs supplémentaires

"C'est vrai que les nuits passent vite car on est très occupés mais parfois on aimerait bien un petit coup de main supplémentaire", déclare Elise Hamelin, aide-soignante de nuit à l'hôpital du Mans. _"_Dans mon service, on est deux pour vingt-quatre résidents et si on veut prendre un minimum de temps avec les patients, il faut des effectifs en plus. On ne fait pas ce métier-là comme si c'était un métier à la chaîne, on le fait humainement et parfois ça prend du temps".