Une interdiction qui avait court depuis 35 ans et qui prend fin, ce lundi 15 janvier. Les personnes homosexuelles et bisexuelles ont à nouveau le droit de faire don de leur moelle osseuse, un don qui leur était interdit depuis 1983. C'est l'Agence de biomédecine qui l'annonce, après avoir mené en 2017 "une réflexion sur les conditions d'ouverture du don de moelle osseuse aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes", selon une lettre de l'institution adressée au collectif Homodonneur et rendue publique par franceinfo.

Dans un communiqué, le collectif Homodonneur "salue cette formidable avancée". "On est heureux", a déclaré, toujours à franceinfo, Frédéric Pecharman, coordinateur du collectif. Il affirme cependant qu'il "reste déterminé à obtenir le don du sang pour tous aux mêmes conditions que les autres donneurs". Jusqu'à présent, les hommes homosexuels peuvent donner leur sang, mais seulement s'ils déclarent une abstinence d'un an.