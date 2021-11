"Les perspectives ne sont pas extraordinaires" aux urgences de Laval explique la direction

Ils étaient côte à côte, assis au milieu des élus de la ville de Laval, réunis ce lundi soir en conseil municipal. Caroline Brémaud, cheffe du service des urgences et le directeur par intérim du centre hospitalier de Laval ont pris la parole en début de séance, à l'invitation du maire Florian Bercault.

Plus d'urgentistes sur le marché

Pendant trente minutes ils ont ainsi évoqué les difficultés extrêmes rencontrées aux urgences de l'hôpital de Laval depuis le 1er novembre, et qui ont précipité les fermetures du service certaines nuits. "On manque de lits. Ca fait des dizaines d'années que les politiques nous demandent de faire plus avec moins. Des années que nous ne remplaçons pas les infirmiers et les aides-soignants qui partent à la retraite" a notamment déclaré Caroline Brémaud. "Je pense sincèrement faire le plus beau métier du monde, je n'ai aucune ambition politique en venant devant vous aujourd'hui. Je veux simplement alerter encore et encore" explique la Lavalloise.

"Je partage le constat qui est fait. Nous avons une organisation qui ne permet pas aujourd'hui de fonctionner normalement (...) Nous faisons face à une pénurie d'urgentistes liée au numerus closus beaucoup trop restrictif il y a 20 ans. Il nous faudra 10 ans pour améliorer les choses. Le temps de travail des médecins s'est aussi réduit et c'est normal car beaucoup veulent avoir une vie de famille. Et puis les cursus de formation des urgentistes durent un an de plus, donc cela assèche le marché" a résumé Christophe Menuet, le directeur du centre hospitalier de Laval.

Réserve sanitaire jusqu'en décembre

La réserve sanitaire sera encore mobilisée jusqu'à la fin des vacances de Noël a-t-il confirmé au micro de France Bleu Mayenne. Les Mayennais seront donc invités à composer le 15 et le 116-117 au maximum avant de se déplacer au service des urgences, qui reste malgré tout ouvert pour les urgences vitales. Pour les patients et le personnel, Christophe Menuet a indiqué qu'un modulaire pourrait être installé pour les urgences car certains patients sont aujourd'hui obligés de rester dans les couloirs. "On travaille sur un scénario de cet ordre" confirme Christophe Menuet.