Les perturbateurs endocriniens évoqués comme cause de la puberté précoce, dans une étude nationale inédite

Les premières données nationales sur la maladie de la puberté précoce ont été présentées ce mardi. Parmi leurs enseignements : certaines régions sont nettement plus touchées, et le rôle des perturbateurs endocriniens est une nouvelle fois évoqué.

Les signes de cette maladie rare, qui stoppe prématurément la croissance, sont notamment les seins qui poussent chez les filles, les testicules qui augmentent de volume chez les garçons et l'apparition de pilosité pubienne. Livrées sous forme de carte de France métropolitaine, département par département, ces premières données nationales sur la puberté précoce ont été présentées dans le cadre des Rencontres Santé publique France organisées à Paris.

Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes, régions les plus touchées

Les premiers signes surviennent avant 8 ans chez les filles et avant 9 ans chez les garçons. La première estimation en France de la fréquence de la maladie de la puberté précoce montre des variations géographiques avec, pour les filles, certaines régions où elle est douze fois plus fréquente et, pour les garçons, six fois plus. "Pour les filles, nous avons identifié deux régions à forte incidence : Midi-Pyrénées autour de Toulouse et Rhône-Alpes autour de Lyon", explique Joëlle Moal, médecin épidémiologiste qui a dirigé ce travail. Ce qui oriente vers des "mécanismes communs". Parmi les moins touchées, situées dans la moitié nord, figurent Lille et le Pas-de-Calais. Schématiquement pour les garçons, c'est à peu près pareil, précise la chercheuse. Pour approfondir la question, les chercheurs prévoient d'étudier certains types de cultures, viticulture et arboriculture, auxquelles auraient pu être exposées les familles.

Les perturbateurs endocriniens comme cause "plausible"

Car certaines substance chimiques utilisées dans ces cultures sont soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens. Pesticides, phtalates, bisphénol A entre autres sont soupçonnés d'être impliqués dans certains troubles comme l'obésité, le diabète et ces pubertés précoces. Chez les filles, le rôle de l'exposition aux perturbateurs endocriniens (polybromés, dits PBBs, comme dans les retardateurs de flamme, cosmétiques ou soins de cheveux contenant des oestrogènes) est considéré comme scientifiquement "plausible", souligne Joëlle Moal. D'autres hypothèses sont discutées comme par exemple le rôle des rayons UV ou le surpoids. On dénombre 1.173 nouveaux cas de puberté précoce par an (d'après les données sur 3 ans, 2011-2013) chez les filles et dix fois moins chez les garçons, relève la chercheuse. Il y a probablement un sous-diagnostic chez ces derniers, ajoute-t-elle.