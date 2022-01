Les petits alésiens qui le souhaitent pourront se faire vacciner chaque mercredi à compter de Février

Une centaine de jeunes alésiens ont reçu leur première dose ce mercredi au centre de vaccination d'Alès-la Prairie. La plus jeune Cassandre avait un peu plus de 5 ans. Une opération qui sera renouvelé chaque mercredi en matinée à compter du 1er février. Cette vaccination pour les moins de 12 ans n'est pas obligatoire et soumise à l'accord des deux parents mais on a constaté des enfants qui se disaient volontaires et ont donc reçu leur diplôme "d'enfant courageux". Le public concerné : des enfants de 5 à 11 ans.

Reportage au centre de vaccination d'Alès-la Prairie (Gard). Copier

"La plus jeune - explique cette infirmière - a pleuré quand elle a reçu le vaccin, puis elle a rit, tellement contente qu'elle en a oublié son doudou". Un doudou récupéré après. Cette journée de vaccination sera renouvelée, tous les mercredis, les enfants pourront être vaccinés à partir du mois de Février. Cette journée s'est déroulée dans des conditions d'accueil très particulières: un box dédié en présence d'un médecin et au moins un des deux parents (l'autorisation des deux étant nécessaire).

A Alès-la Prairie, outre la première dose (la suivante 3 semaines après) on procède à un test sérologique, si il est positif, pas de rappel. "On a constaté qu'à cause de la circulation d'Omicron, beaucoup des enfants avaient été en contact avec la Covid", nous précise-t-on. Ce rappel, la vaccination protège "des formes graves de la maladie" souligne le docteur Charly Nogrel "mais pas de la contamination".