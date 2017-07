VIDÉO - Les petits secrets de l'avocat

Produit de luxe dans les années 50, l'avocat est devenu incontournable dans nos assiettes. Quelles sont ses propriétés ? Comment le conserver correctement ? Nathalie Simon vous raconte tout ce qu'il faut savoir sur ce fruit-légume.

Une étymologie très imagée

C'est son apparence qui a inspiré son nom à l'avocat. Son nom vient du mot espagnol "aguacate", qui est lui-même issu du nahuatl - une langue aztèque - "āhuacatl" et qui signifie ... testicule !

Et ses propriétés ?

L'avocat le seul fruit légume à contenir des lipides et à nous apporter donc des acides gras insaturés, bons pour la santé. Il permet le maintien d'un taux optimal de bon cholestérol et aide inversement à la réduction du mauvais cholestérol. Il est excellent pour le cœur et c'est également un excellent antioxydant : il protège le corps des radicaux libres, responsables du vieillissement des cellules. Enfin, il retarde la sensation de faim, et nous incite ainsi à moins grignoter.

Les petits trucs

Comment faire pour que l'avocat ne noircisse pas ?

Pour conserver une moitié d'avocat, versez quelques gouttes de jus de citron sur la chair apparente. Autre astuce : si vous faites un guacamole, laissez le noyau dans le pot. Cela permet d'éviter son oxydation et de le conserver plus longtemps.

Et on oublie le frigo : l'avocat préfère mûrir à température ambiante.