Depuis 2 ans les pharmaciens sont soumis à rude épreuve juge le président de l'ordre en Normandie

Pour accélérer la vaccination contre le Covid le gouvernement demande aux pharmacies d'étendre leurs heures d'ouverture, le dimanche et en semaine. Franck Blandamour - président de l'ordre des pharmaciens de Normandie - n'a pas caché son scepticisme ce lundi sur France Bleu Normandie. "C'est toujours possible, mais c'est bien compliqué. On fait déjà beaucoup. On fait beaucoup de tests, on fait beaucoup de vaccins. Et puis on ne peut pas non plus travailler 24 heures sur 24."

Une officine, ce n'est pas une grosse entreprise, on n'a pas du personnel à gogo. Franck Blandamour

Franck Blandamour souligne le problème de l'approvisionnement des vaccins: "Il faut savoir qu'on commande nos vaccins le lundi mardi et qu'on les reçoit deux semaines après. Donc, pour anticiper la quantité de vaccination, ce n'est pas possible. Le ministre nous a autorisés à ouvrir le 9 décembre pour tous les dimanches de décembre. Et en fait, c'est que demain que nous allons pouvoir commander les vaccins qu'on va recevoir le 23 ou le 24 décembre. Donc comprenez bien qu'il y a un problème".

