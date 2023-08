Les pharmaciens autorisés à prescrire des antibiotiques pour les infections urinaires et les angines (Illustration)

En visite à Rouen ce jeudi, la Première ministre a annoncé pour plus d'un milliard d'euros de revalorisations salariales au bénéfice des soignants à l'hôpital, en particulier pour le travail de nuit et le dimanche. Élisabeth Borne a également décidé d'ouvrir aux pharmaciens, sous conditions, la prescription directe des antibiotiques aux patients atteints d'infections urinaires ou d'angines. Cette mesure doit permettre de faciliter l'accès aux soins, dans un contexte de pénurie de soignants et de médecins dans plusieurs régions.

Un test préalable

La Première ministre autorise aux pharmaciens de "prescrire des antibiotiques" pour les cystites -infections urinaires- et les angines, "dès lors que celui-ci aura réalisé un test pour confirmer l'origine bactérienne" de la maladie et un entretien avec le patient. Il pourra ainsi "délivrer directement" l'antibiotique, pour "favoriser l'accès" à ces actes de soin courants.

L'exécutif poursuit ainsi son travail déjà engagé pour "élargir les compétences" des certains professionnels de santé notamment en ville. Depuis début août déjà , les pharmaciens, ou sage-femmes peuvent prescrire et administrer certains vaccins, comme la grippe ou certains rappels de vaccins obligatoires.