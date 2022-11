Vaccination : les pharmaciens peuvent désormais vous injecter tous les vaccins obligatoires

Diphtérie, tétanos, poliomyélite, rougeole, oreillons et rubéole, dès ce lundi 7 novembre, les pharmaciens sont autorisés à injecter notamment les onze vaccins obligatoires en France, sur ordonnance. Ils peuvent déjà vacciner contre la grippe et le covid.

Une mesure bien acceptée par la profession

"On n'est pas du tout réfractaire au contraire" explique cette pharmacienne valentinoise qui souhaite rester anonyme, "c'est notre rôle de professionnel de santé qui est mis à l'honneur donc c'est plutôt bien. D'autant plus que cela va permettre de soulager des médecins généralistes surchargés". Que du bonus donc même si "la seule difficulté et pas des moindres" confie la pharmacienne "c'est que cela nous rajoute une tâche supplémentaire. Pour nous ça va être difficile parce qu'on est une petite officine et nous ne sommes pas assez nombreux" ajoute-t-elle.

loading

"Pour toutes ces nouvelles missions il faut dégager du temps"

Les pharmaciens sont de plus en plus sollicités pour des actes de nature médicale. "C'est encore un gros challenge à relever" explique Louis Bosson Pharmacien à Montélimar et Président de la CPTS, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Porte de Provence. "Sachant qu'on est déjà bien occupés en ce moment avec la vaccination contre la grippe, les dépistages du Covid ou pour le cancer colorectal. Mais pour toutes ces missions il faut dégager du temps". Du temps que les pharmaciens n'ont plus selon Louis Bosson, car "même dans les officines, on peine à recruter, on sait que beaucoup de pharmacies en France sont en sous-effectif et toutes les pharmacies, c'est certain, ne pourront pas se lancer dans cette nouvelle mission__" explique le Président de la CPTS.

Combien rapportent les injections de vaccin aux pharmaciens ?

Le prix de l'acte est de 7,50 euros. Un prix qui devrait augmenter dès le 1er janvier prochain. A cette date, les pharmaciens auront également le droit de prescrire des vaccins. Le tarif devrait être de 9,50 euros. Deux euros de plus, insuffisants au vu de tout le travail et les responsabilités qui gravitent autour de l'injection d'un vaccin, conclut Louis Bosson.