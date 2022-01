Les pharmaciens de Gironde peinent à recruter pour assurer les tests et la vaccination en officine

Les pharmaciens sont largement mis à contribution dans la stratégie anti-COVID du gouvernement. Eux qui depuis des mois testent et vaccinent à tour de bras. "C'est dur, c'est physiquement très dur", témoigne Thierry Guillaume, président de la chambre syndicale des pharmaciens de la Gironde, invité de France Bleu Gironde, les pharmaciens ont la permanence des soins et le public nous sollicite en permanence, du matin au soir, du lundi au samedi, voire le dimanche".

Il pointe également les "difficultés d'approvisionnement en tests". En cela, l'annonce de Jean Castex, de la livraison de 11 millions d'autotests dans les officines cette semaine est "une excellente nouvelle" pour le pharmacien, "ça va nous libérer un peu de la pression des patients qui comptent sur nous pour pouvoir se tester". Reste que pour assurer ces tests, pour poursuivre les vaccinations, il faut des bras dans les pharmacies. "On n'arrive plus à recruter, on a du mal à trouver du personnel pour soulager un peu les équipes. D'autant qu'il faut des gens compétents et formés", déplore Thierry Guillaume. Jusqu'ici les pharmacies ont beaucoup compté sur les étudiants pour venir renforcer les effectifs.