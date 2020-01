Les pharmaciens de Gironde surveillent leurs stocks en pleine épidémie de gastro

La Nouvelle Aquitaine est en plein pic de gastro entérite. Selon le réseau Sentinelles, la région fait partie des plus touchées par l'épidémie La saison n'est cependant pas exceptionnelle, mais ça n'empêche pas les pharmacies de Gironde de veiller au stock

Lormont, France

C'est de saison, comme la dinde et les marrons, l'épidémie de gastro-entérite. La Nouvelle Aquitaine est la région la plus touchée de France selon les derniers chiffres du réseau Sentinelles. 225 cas pour 100.000 habitants ont été comptabilisés la semaine de Noël. Les retrouvailles familiales et une météo douce, ont permis à l'épidémie de bien se développer dans la région. Un pharmacien de Lormont constate ainsi une augmentation des ordonnances pour soigner les gastro dans son officine. Thierry Guillaume, également président de la chambre syndicale des pharmaciens de la Gironde, a le stock nécessaire pour tenir, même si il constate quelques médicaments particulièrement demandés.

Il y a des tensions sur les antispasmodiques car ils sont très prescrits

Pour le reste, Thierry Guillaume fait surtout des recommandations pour éviter la contamination. Il y a d'abord le port de masques avec une campagne actuelle de l'Agence Régionale de Santé.

Campagne de prévention de l'ARS de Nouvelle Aquitaine - Capture d'écran site ARS

Il ne faut pas hésiter à faire des stocks à la maison d'anti vomitif, et anti diarrhée. Et si vous chercher une pharmacie ouverte le 1er janvier, rendez-vous sur le site des pharmacies de garde 3237.fr