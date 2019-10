Après une phase d’expérience, les pharmaciens de Haute-Vienne se tiennent encore prêts à vacciner contre la grippe

La campagne de vaccination contre la grippe démarre ce mardi. Et cette année toutes les pharmacies de France peuvent proposer de vacciner. Lancée notamment en Nouvelle Aquitaine l’expérience est un succès et en Haute-Vienne les officines se préparent à vacciner encore plus de monde que l'an dernier.

Haute-Vienne, France

L'année dernière au terme de deux années d'expérimentation plus de 181 000 personnes ont choisi de se faire vacciner contre la grippe dans une pharmacie. C'est 3 fois plus que l'année précédente lors du lancement de l'expérience. Une hausse qui se vérifie aussi à l'échelle de l'ancienne région Limousin puisque la première prés de 7 500 personnes sont passées par une officine la première année mais elles étaient plus de 22 000 lors de la campagne de vaccination 2018/2019. Et cette année notamment en Haute-Vienne, les pharmaciens s'attendent à une nouvelle montée en puissance.

76 % des pharmacies en Haute-Vienne sont volontaires pour vacciner

Catherine Boulin est pharmacienne dans le centre de Limoges "Depuis plusieurs jours les gens viennent nous voir pour savoir si on fait encore la vaccination contre la grippe et j'ai déjà pris quelques rendez-vous car les personnes ont déjà reçu leurs bons de prise en charge"explique t-elle et elle s'attend à vacciner encore plus de patients cet hiver elle qui était déjà passée en une année d'une trentaine de vaccinations à une soixantaine. L'an dernier déjà la Haute-Vienne était le département de la région où proportionnellement on trouvait le plus de pharmacies habilitées à vacciner et il y en aura au moins 76 % cette année mais un chiffre qui peut encore évoluer car l'Agence Régionale de Santé continue à recevoir des demandes d'agrément.

Une couverture vaccinale qui progresse chez les personnes à risque

"Les gens viennent chez nous car c'est plus pratique, ils achètent le vaccin et ils demandent si on peut tout de suite les vacciner"explique de son côté le président des pharmaciens de la Haute-Vienne Jean Cathalifaud et selon lui "Cette opération a déjà eu un impact positif sur le nombre de personnes vaccinées".

Et c'est vrai qu'en Haute-Vienne la couverture vaccinale chez les personnes âgées ou à risque a progressé. Elle est passée en une année depuis le lancement de l'expérimentation de 48,6 % à 49,3 % et la vaccination en pharmacie n'y est sans doute pas étrangère.