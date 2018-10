Hérault, France

Depuis octobre 2017, le ministère de la Santé a lancé une expérimentation de la vaccination contre la grippe par des pharmaciens. Après les régions Auvergne-Rhône Alpes et Nouvelle Aquitaine, les Hauts-de-France et l'Occitanie y participent cette année. Le gouvernement souhaite généraliser la mesure en 2020.

Les pharmaciens peuvent vacciner seulement les adultes pour qui le vaccin est recommandé et qui ont reçu à leur domicile un bon de vaccination de la CPAM (personnes de plus de 65 ans, patients à risque souffrant de certaines pathologies etc) et les femmes enceintes.

Pour que le pharmacien soit autorisé à administrer le vaccin , il doit suivre une formation. Une séance était proposée dans un hôtel à Montpellier vendredi dernier. Une dizaine de pharmaciens ont assisté à cette formation à la fois théorique et pratique. "On leur donne 80 % de l'information sur la grippe pour qu'ils puissent répondre à toutes les questions des patients . L'objectif est d'augmenter la couverture vaccinale de la population et pour que les pharmaciens puissent promouvoir le vaccin ils doivent bien le connaître" explique Xavier PIERRE le docteur formateur.

Le docteur Xavier PIERRE n'a pas le sentiment de se faire voler son job Copier

Le plus dur,c'est de trouver la bonne profondeur lorsqu'on enfonce l'aiguille

La formation pratique consiste à répéter des dizaines de fois le geste de la piqûre sur un faux bras en mousse. "C'est pas évident, il faut enfoncer l'aiguille jusqu'au muscle et on a peur de faire mal au patient" constate Stéphanie pharmacienne à Baillargues. Si elle s'est portée volontaire pour cette formation c'est parce que ses clients le lui réclamaient.

Jérôme Méjean pharmacien dans le Gard raconte sa formation Copier

Entre 4 et 6 euros par personne vaccinée

Les pharmaciens participant à l’expérimentation percevront environ 4 euros par personne vaccinée avec une ordonnance et un peu plus de 6 euros pour les patients ayant reçu un bon de prise en charge gratuite de l’assurance-maladie. À partir de cinq vaccinations, une somme forfaitaire de 100 € sera également versée à l’officine «au titre du dédommagement lié aux contraintes spécifiques de l’expérimentation».

Jusqu'ici la vaccination contre la grippe ne pouvait être effectuée que par un médecin, un infirmier ou une sage-femme. L'objectif de cette mesure est d'inciter les Français à se faire vacciner. Les pays qui ont la meilleure couverture vaccinale sont ceux ou tous les professionnels de santé sont autorisés à vacciner.

Chaque année, le grippe saisonnière touche entre 2 et 6 millions de personnes. L'an dernier l'épidémie hivernale de grippe a fait près de 13.000 morts, il s'agissait à 93% de personnes âgées de 65 ans et plus. Les régions les plus concernées sont la Corse et l'Occitanie.