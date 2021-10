Les pharmaciens de Nantes s'attendent à une chute des tests Covid avec la fin de la gratuité

Antigéniques ou PCR, les tests Covid vont devenir payants ce vendredi pour les personnes non vaccinées, qui ne sont ni cas contact ni symptomatiques. Dans les pharmacies de Nantes, on s'attend à une chute de l'activité.

Combien de pharmacies vont encore proposer des tests de dépistage du Covid-19 à partir de ce vendredi ? Avec la fin du remboursement pour les personnes qui ne sont ni vaccinées, ni cas contact ni symptomatiques, les pharmaciens s'attendent à une chute soudaine de la demande. Lors de l'entrée en vigueur du pass sanitaire pendant l'été, ils avaient mis les bouchées doubles aux côtés des laboratoires pour proposer des PCR mais aussi des antigéniques, dont le résultat est connu en 15 minutes. Pas sûr que tous continuent le dispositif.

Rush de dernière minute

La pharmacie du centre à Nantes s'attend à une journée chargée, avec les non-vaccinés qui voudraient obtenir une dernière fois leur pass sanitaire sans devoir sortir leur porte-monnaie. "On a 70 ou 80 réservations sur la fin de journée ce jeudi, sans compter ceux qui viennent sans rendez-vous. C'est beaucoup plus que les derniers temps où je faisais une quarantaine de tests par jour, explique Ulysse Darmenec, l'étudiant qui s'occupe de les réaliser depuis le mois d'août. Les gens se sont rués sur la dernière journée avant de devoir payer."

Dans cette officine, on hésite donc sur la marche à suivre dans les prochains jours : continuer à proposer des tests ou non ? "Peut-être au compte-goutte, quand il y a des demandes, mais ce n'est pas acté", précise Ulysse Darmenec. _"_Ceux qui avaient des barnums vont peut-être les retirer. Un certain nombre vont sans doute arrêter complètement cette activité, estime Denis Millet, co-président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques en Loire-Atlantique. Est-ce que ça vaut le coup de s'organiser pour deux tests par jour ? Ce n'est pas certain."

Jusqu'à 80% de tests en moins attendus

"Un volume très important va disparaître, on pense que la demande va chuter de plus de 80%, explique Denis Millet. _Il ne restera presque que les personnes avec des symptômes et les cas contacts_, or il y en a de moins en moins heureusement avec l'épidémie qui reflue. Peut-être quelques non vaccinés qui paieront." La plupart des officines n'avaient pas embauché de personnel supplémentaire pour effectuer les tests : "pour certains, ce sera un poids en moins", reconnait le co-président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques du département.

À partir du moment où un patient demandera la gratuité du test, le pharmacien sera chargé d'aller vérifier son état vaccinal, soit avec son attestation papier, soit via un site en ligne réservé aux professionnels. Un dispositif peu compliqué à mettre en place selon la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de Loire-Atlantique, surtout si le nombre de tests est effectivement en chute libre.