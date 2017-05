Les pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine peuvent vacciner contre la grippe... mais pas tout le monde !

Une expérience de 3 ans a été décidée par la ministère de la Santé : les pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine vont pouvoir vacciner leurs clients contre la grippe. Ils sont plutôt favorables à cette mesure, mais regrettent qu'elle ne s'applique qu'aux gens qui ont déjà été vaccinés dans le passé.

Les pharmaciens pourront désormais vacciner contre la grippe en Nouvelle-Aquitaine. Notre région a été choisie, avec Auvergne-Rhône-Alpes, pour tester la mesure pendant 3 ans. Il s'agit bien sûr de faciliter les choses et d'inciter plus de gens à se faire vacciner. Mais le dispositif laisse quand même un peu perplexe Jean Cathalifaud, le président du syndicat des pharmaciens de la Haute Vienne, qui était l'invité de France Bleu Limousin à 8h20 avec Françoise Pain.

Des restrictions inattendues

Donner aux pharmaciens l'autorisation de vacciner contre la grippe, c'est évidemment une bonne mesure pour recruter plus largement et augmenter la couverture vaccinale, estime Jean Cathalifaud. Toutefois, ça ne concerne pas les femmes enceintes, et surtout, gros bémol, seuls les gens qui ont déjà été vaccinés pourront solliciter un pharmacien pour le faire. "Ces restrictions n'étaient pas attendues : si ça concerne les gens déjà habitués, ça ne va pas changer grand-chose", regrette le président du syndicat des pharmaciens de la Haute-Vienne.

Des pharmaciens heureux de participer

Autre bémol : le financement est un peu compliqué, ce qui peut "être un frein à l'implication des confrères", estime Jean Cathalifaud, "après c'est une expérimentation, et ça peut évoluer". Pour savoir si les pharmaciens sont prêts à jouer le jeu, un questionnaire leur avait été envoyé : il y a eu 55% de réponses positives. "La prévention est pleinement dans les attributions des pharmaciens et nous sommes heureux de participer", conclut le président du syndicat, "mais ce n'est pas contre les infirmières ou les médecins, c'est en plus. On ne veut pas prendre leur place".