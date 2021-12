Les pharmaciens de Vaucluse ne sont pas prêts à ouvrir le dimanche pour vacciner contre le Covid

Les pharmaciens de Vaucluse ne sont pas prêts à ouvrir leur officine le dimanche pour administrer des doses de rappel du vaccin contre le Covid, comme les y incite le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour renforcer la campagne vaccinale, moyennant une incitation financière de cinq euros par vaccin fait le dimanche. Mais dans les faits, cette ouverture le dimanche pose de nombreux problèmes, selon Filip Van de Wiele, représentant du syndicat des pharmaciens d'officine de Vaucluse et invité de France Bleu Vaucluse ce lundi matin. À ce stade, il n'y a ni doses ni personnels suffisants pour ouvrir le dimanche, explique-t-il.

France Bleu Vaucluse : Avez-vous ouvert votre officine de Saint-Saturnin-lès-Avignon hier, dimanche ?

Filip Van de Wiele : Non, par souci de doses. Toutes nos doses qu'on a reçu la semaine dernière ont été injectés avant ce dimanche. Et en plus, vues nos équipes, c'est compliqué d'organiser l'ouverture le dimanche. Surtout qu'Olivier Véran a fait cette annonce jeudi. Donc, organiser une ouverture du dimanche tout de suite derrière ça, ça semble compliqué pour le moment.

Quels sont les freins à cette ouverture le dimanche ?

Il y a déjà un souci d'organisation en général. On fixe des rendez vous, et fixer des rendez-vous du jeudi pour le dimanche, c'est compliqué. Et on n'a pas de souplesse dans la commande de nos doses de semaine en semaine. Quand une annonce est faite le jeudi, sachez que les doses qu'on a commandées datent d'il y a plus de quinze jours. Donc, quand il y a une augmentation à faire, ça ne peut pas se répercuter avant quinze jours.

Est-ce qu'il ne s'agit que d'une question de mise en œuvre ou manquez-vous aussi de personnel ?

Il y a aussi un souci de personnel. Tous ne veulent pas travailler le dimanche. Par contre, ils sont tous volontaires pour augmenter le potentiel vaccination pendant la semaine. Les pharmaciens ont quintuplé quasiment leurs doses injectées aujourd'hui en France, on injecte 750.000 doses par semaine dans le Vaucluse. Les pharmaciens représentent 75% des professionnels de santé qui injectent des doses en ville hors centres de vaccination. Nous, on fait des demandes pour que les autres professionnels de santé se joignent à nous, infirmier ou médecin et pourquoi pas vienne injecter au sein des officines pour nous donner un coup de main. Nous, on fait déjà beaucoup et on attend des renforts pour en faire encore plus. On a fait la demande au ministère, on attend des nouvelles.

Car il manque même des pharmaciens capables de vacciner le dimanche...

Exactement. En ce moment, on est un peu en pénurie de pharmaciens et même de préparateurs. Donc, si on demande à ouvrir le dimanche, cette ouverture ne se fera qu'avec le personnel existant et comprenez bien que ça fait un an et demi que tout le monde travaille. On ne va pas parler de fatigue, mais le surcroît de travail est là : on a injecté 750.000 doses de vaccin contre le covid, mais on a aussi augmenté les injections de vaccin contre la grippe, on fait plus de 3 millions de tests antigénique par semaine, en plus du travail normal de la pharmacie.

Le gouvernement a promis une incitation financière de 5 euros par vaccin réalisé le dimanche. Est-ce une réelle incitation financière ?

Non, ce n'est pas vraiment une incitation parce que si on fait le calcul, ça ne paye même pas l'adjoint qui va venir travailler. Selon le personnel qu'on a, c'est une incitation mais, ce qui serait bien, c'est d'assimiler les pharmacies à des annexes de centres de vaccination et on travaillerait au forfait. Chacun aurait sa rémunération au forfait. Ça ne rentre plus dans le cadre de charges sociales avec des adjoints et du personnel à payer spécifiquement pour le dimanche.