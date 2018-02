Vienne, France

Le constat est sans appel. Une pharmacie ferme tous les deux jours en France. On recense 188 fermetures d'officines par exemple en 2016, soit une hausse de 4% par rapport à l'année d'avant. Un constat que l'on retrouve aussi en Poitou.

En 5 ans, les Deux-Sèvres viennent de perdre 9 pharmacies. Elles sont aujourd'hui 128 dans le département. Dans la Vienne, il y en a 155, soit 6 de moins qu'en 2012. Et une autre pourrait bientôt disparaître, celles des Ormes, au nord du département. Elle est en redressement judiciaire, depuis le mois de janvier.

Comment expliquer ces fermetures ?

La première des raisons, c'est qu'une pharmacie est conditionnée à l'activité médicale d'un secteur. En milieu rural, plusieurs communes n'ont plus de médecin. Il faut donc aller en ville pour se faire soigner. Et bien souvent les patients vont prendre leurs médicaments dans l'officine la plus proche du médecin et non celle la plus proche de chez eux.

Mais en milieu urbain, on n'est pas non plus à l'abri de difficultés financières. Il y a trop de pharmacies par habitants, comme à Châtellerault, dans la Vienne, où il y 13 officines pour 34.000 habitants. La concurrence est énorme.

Autre problème et pas des moindres : la marge sur le prix des médicaments, de plus en plus faible pour les pharmaciens.

Comment les pharmacies peuvent-elles s'en sortir ?

Pour beaucoup, le meilleur moyen de faire face aux difficultés, c'est de se regrouper. Comme à Naintré par exemple, au sud de Châtellerault, où depuis 3 ans, il n'y a plus deux mais une pharmacie. En 2015, Xavier Champagne, rachète le fonds de commerce et la licence de son confrère parti à la retraite. "Aujourd'hui, je peux dire que je vis mieux que certains mes confrères. Fusionner m'a permis de réduire les frais de fonctionnements et d'agrandir mon commerce. On a aussi amélioré le service, en proposant des services orthopédiques, diététiques et auditifs. Les clients viennent chercher nos conseils. Et forcément, ça ramène du monde."