Les pharmaciens et pharmaciennes de la Mayenne se préparent à vacciner contre le coronavirus

On pourra bientôt recevoir les fameuses injections auprès des infirmiers libéraux ou dans les pharmacies. Le gouvernement a annoncé ce jeudi que la vaccination y serait ouverte dès le 15 mars. Dans les officines de la Mayenne, les pharmaciens et pharmaciennes sont impatients et se préparent.

La campagne de vaccination contre le coronavirus connaîtra bientôt un nouveau coup d'accélérateur. Ce mardi, la Haute Autorité de Santé a estimé que tous les vaccins pourraient être administrés par les pharmaciens, infirmiers libéraux et sages-femmes. Avis suivi par le gouvernement qui a annoncé ce jeudi que les personnes de plus de 50 ans présentant une comorbidité pourront se faire vacciner en pharmacie à compter du 15 mars. "On attend depuis quelques mois ce décret d'application, tout est prêt", salue Eric Pinçon, co-président des pharmaciens de la Mayenne.

Des vaccins stockés dans des frigos homologués

Les pharmaciens et pharmaciennes de la Mayenne attendent donc avec impatience de pouvoir administrer les fameuses injections et, en attendant, se préparent. Si les frigos de certaines officines accueillent des vaccins contre le coronavirus, les doses sont réservées aux médecins généralistes, autorisés à les administrer au sein de leur cabinet. Il s'agit de frigo homologué pour "respecter la chaîne du froid", explique Christine Denis, pharmacienne à Changé. "Il y a une sonde pour connaître en temps réel la température du frigo, et c'est relié à notre ordinateur", précise-t-elle.

Un frigo contenant des vaccins, des médicaments © Radio France - Laurine Benjebria

Accélérer la vaccination contre le coronavirus

Les vaccinations se feront dans une pièce à part au sein de l'officine de Christine Denis : cette salle possède un point d'eau et peut se fermer, ce qui garantit une certaine confidentialité. "C'était notre salle pour les vaccins contre la grippe", note la pharmacienne. C'est aussi dans cette pièce que les patients seront sous surveillance pendant la quinzaine de minutes suivant l'injection. Christine Denis a déjà l'habitude d'ailleurs de faire le geste vaccinal : "C'est le même geste, intramusculaire et ça se fait de la même façon". Selon l'Union syndicale des pharmaciens d'officine, 3,6 millions de personnes se sont faites vacciner contre la grippe auprès de leur pharmacien-ne.

Si les pharmaciens et pharmaciennes seront bientôt autorisés à administrer tous les vaccins contre le coronavirus, c'est parce qu'ils savent déjà "manipuler les médicaments", explique Eric Pinçon, co-président des pharmaciens de la Mayenne. Les professionnels ont suivi "_une formation obligatoire pour la vaccination contre la grippe_, là il y a un complémentaire d'informations qui a été fourni", précise-t-il.

Les professionnels se sont engagés à réaliser dix vaccins par jour, par pharmacie. "On ne fait pas que de la vaccination, on a toujours les tests contre le covid à faire, on a toujours notre métier principal qui est la délivrance des médicaments, donc ça demande beaucoup de temps et on ne peut pas toujours faire", ajoute Eric Pinçon. Il envisage d'ouvrir donc rapidement des listes d'attente.

"C'est le professionnel de santé le plus simple d'accès, et si on facilite l'accessibilité, on va faciliter la vaccination"

Il faut dire que les Mayennais et Mayennaises qui passent par la pharmacie de Christine Denis, à Changé, demandent régulièrement quand ils pourront être vaccinés. "C'est une forte demande", alors pouvoir leur administrer les injections permettrait d'accélérer la campagne de vaccination : "Le médecin est le référent du malade, et nous nous accompagnons et aidons le médecin dans cette campagne de vaccination, comme une force de frappe supplémentaire pour se débarrasser du covid", se réjouit Christine Denis.