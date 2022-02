À Cherbourg, la pharmacie du Maupas utilise la téléconsultation pour palier au manque de médecins

Dans la pharmacie du Maupas, à Cherbourg, Florian Renet, pharmacien, a décidé il y a un an d'installer une borne de téléconsultation. "Il y avait des médecins dans le quartier qui partaient en retraite, beaucoup de nos patients se sont retrouvés sans médecins et à Cherbourg trouver un médecin, c'était compliqué... Donc le seul dépannage à faire pour trouver des ordonnances, c'était d'installer cette borne", explique-t-il.

5 minutes de consultation et une ordonnance imprimée dans les cinq minutes

La borne de téléconsultation se trouve dans une petite pièce d'une dizaine de mètres carrée, située dans la pharmacie, à l'entrée. Une pièce fermée qui permet aux patients d'être au calme avec le médecin. La séance est rapide, "en moyenne, on a cinq minutes de consultation et au maximum, quinze minutes", précise Florian Renet. Dans la pièce, en plus de la borne et d'une table de consultation on trouve une imprimante pour les ordonnances. Quelques secondes après la consultation, les patients peuvent récupérer leurs ordonnances et aussi leurs médicaments. "C'est pratique, car en plus de la consultation, les clients peuvent prendre leur traitement dans la pharmacie : tout est à disposition", ajoute Florian Renet.

La borne de téléconsultation © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Une dizaine de téléconsultations par mois

Au niveau de la fréquentation, pour l'instant Florian Renet, compte une dizaine de visites par mois. Des personnes âgées, des adolescents ou des enfants. Infections urinaires, abcès dentaires, otites, renouvellement de pilule ou de traitement chronique, voici les exemples de consultation qui peuvent se faire grâce à la borne de téléconsultation. Six outils sont placés sur la borne, pour mesurer la tension, la température, les battements du cœur, la peau, les oreilles, ou encore les yeux.

Chaque outil peut être utilisé par le patient, sous les indications du médecin, mais aussi avec l'aide du pharmacien, si besoin. "J'accompagne le patient dans la pièce, j'allume la borne et je le laisse tranquille avec le médecin mais si besoin, je peux rester avec lui pour l'aider avec les outils. Souvent les jeunes sont plus à l'aise et les personnes âgées un peu moins", ajoute Florian Renet.

Six outils sont disponibles sur la borne © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

"Pas de surcharge de travail"

De plus en plus de pharmacies en France achètent ou louent des bornes de téléconsultations aux entreprises privées françaises ou étrangères qui développent ces machines, comme H4D, Médadome, Tessan Pro ou encore Maiia. À la vente, une borne de téléconsultation peut coûter entre 10.000 et 20.000 euros. Quant à la location, il faut compter deux cent, trois cent ou quatre cent euros par mois, en fonction de la marque.

Les pharmaciens eux, reçoivent une aide de la Caisse nationale d'Assurance Maladie pour installer une borne de téléconsultation. La première année, l'officine reçoit 1 225 euros pour l'installation et ensuite 350 euros par an. Une autre aide appelée "forfait sur l'aide à l'acte de consultation" est versée. Ce montant compense le temps passé que le pharmacien utilise pour mettre en place la consultation virtuelle. En fonction, du nombre de téléconsultations qu'il effectue chaque année, il peut recevoir entre 200 euros et 400 euros annuellement.

Déléguer, en partie, la consultation aux pharmacies peut être une charge supplémentaire, mais, pour l'instant le travail reste raisonnable : "Nous arrivons à bien organiser notre temps et maintenant que la crise sanitaire diminue un peu, ce n'est pas une charge de travail très importante", conclu Florian Renet.

Pour bénéficier d'une téléconsultation dans l'officine du Maupas, il est possible de se rendre directement en pharmacie, sans rendez-vous et d'utiliser la borne en présentant sa carte vitale. Actuellement, la téléconsultation est remboursée par l'Assurance Maladie, au même titre qu'une visite chez le médecin. En fonction des pharmacies, entre 5 et 10 euros peuvent être demandés au patient, en plus, pour les frais d'entretien de la borne. Les consultations sont autorisées pour les enfants à partir de trois ans.