Les pharmacies de la Loire dubitatives face au plan de renforcement des tests du gouvernement

L'épidémie de Covid-19 n'épargne personne mais au front des professions les plus touchées, on retrouve celle des pharmaciens. Ils sont en première ligne de la politique de dépistage avec deux tiers environ des 10 millions de tests réalisés par semaine en France. Pour leur venir en aide, le gouvernement a annoncé une nouvelle série de mesures ce week-end avec la possibilité, pour les pharmaciens(e)s, de prioriser au cas par cas les tests et de recruter temporairement des professionnels de santé affectés au dépistage. Et cela en renfort de leurs employés habituels.

"C'est de la communication répond Olivier Rozaire président de la Chambre Syndical des pharmaciens de la Loire. Je comprends qu'il y ait besoin de faire des annonces. Mais pour nous cela ne va pas changer grand-chose. S'il y avait eu une annonce avec, comme en Israël, une stratégie de contingenter les tests où les PCR sont réservés au 70 - 75 ans, là cela nous aurait aidé dans notre pratique. Là on est déjà submergé et on nous dit, on va vous aider à absorber une demande supplémentaire. Mais on ne pourra pas en l'état améliorer notre capacité de test".

Il y a une fatigue extrême - Fanny Serron de la pharmacie de l'hôtel de ville à Saint-Étienne

En ce moment Fanny Serron docteur en pharmacie et patronne de la pharmacie de l'hôtel de ville à Saint-Etienne travaille 90 heures par semaine. Son officine réalise en moyenne 120 tests quotidien. L'usure et la fatigue sont omniprésentes : "Humainement c'est très compliqué d'assumer les tests, les vaccins et les ordonnances qui sont pourtant notre cœur de métier. Je suis encore venue travailler dimanche pour faire tout ce que je ne peux pas faire la semaine. La vie de famille en prend un coup. Je me réveille la nuit en y pensant. Cela commence à être dur."

Face à cette charge de travail Fanny Serron est aussi contrainte parfois de venir travailler avec son bébé. Pour cette jeune maman il est également très difficile de mettre en place une stratégie pour prioriser au cas par cas les demandes de tests : "J'ai eu le cas d'une mère de famille qui voulait un test pour aller voir sa fille de trois ans en chimiothérapie. Sur le principe c'est un test de confort. Comment lui refuser ?! Et puis les gens ne nous disent pas toujours s'ils sont vaccinés ou non. Moi je n'ai pas envie de passer la journée à faire le gendarme. Ce n'est pas mon métier".