Les pharmacies de la région en plein rush avant le réveillon

Avec les départs en vacances, le repas de Noël et la flambée des contaminations, les patients défilent dans les pharmacies pour se faire tester et acheter des autotests. Emmanuel Macron a posté une vidéo sur Tiktok et un message sur Twitter pour appeler les Français à se faire tester en cette période. Mais les professionnels alertent sur une fatigue générale.

"Je fais le tour des pharmacies pour trouver une dizaine d'autotests, il m'en manque encore quatre", explique Pierre qui n'a pas peur de faire des kilomètres pour "trouver le précieux sésame". A la pharmacie de l'Europe à Mons-en-Barœul, le responsable, Jean-Michel Foiret n'arrive pas à commander d'autotests depuis une quinzaine de jour, "_les fournisseurs n'ont pas pu anticiper la demande_. Du coup la réaction des gens est de se rabattre sur les tests antigéniques réalisés en pharmacie."

Andrée, 78 ans, va passer Noël seule. Comme beaucoup de patients qui viennent avant les fêtes, elle est cas contact, "ma fille est positive. Cela fait deux ans que cette situation dure, deux ans qu'on ne voit pas nos enfants ni nos petits-enfants."

On compte 100 à 200% d'augmentation des demandes de test

Depuis une semaine, Jean-Michel Foiret et ses collègues réalisent en moyenne une trentaine de tests en une demi-journée, "c'est énorme pour nous, pharmacie de quartier. On compte 100 à 200% d'augmentation des demandes de test." Le 24 décembre, en prévision du plus grand rush, la vaccination sera fermée dans cette officine afin de doubler les capacités de tests.

Rien que la semaine dernière, du 13 au 19 décembre, plus de 6 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés selon Santé publique France, c'est un record depuis le début de l'épidémie en mars 2020.