Les pharmacies de Vaucluse sont "en rupture quasi quotidienne de Doliprane et d'amoxicilline"

Il est de plus en plus difficile de trouver certains médicaments en France , à tel point que "toutes les conditions sont réunies pour une crise majeure de santé publique en pédiatrie" si la situation perdure, selon les principales organisations de pédiatres et d'infectiologues. Et le Vaucluse n'échappe pas à la pénurie. "Comme au niveau national, on est en rupture quasi-quotidienne de Doliprane et d'amoxicilline. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que ce sont surtout les formes pédiatriques qui sont en rupture", affirme le président dans le département de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, Filip Van de Wiele, invité du 6-9 ce lundi matin.

"Tout le monde est concerné de la même manière", poursuit-il. Les pharmaciens ont même reçu l'ordre de limiter chaque patient à deux boites de Doliprane "comme pendant le Covid", ou de proposer aux patients d'en prendre moins que ce qui est prescrit sur leur ordonnance. "Tous les pharmaciens de Vaucluse jonglent en ce moment entre l'appel au médecin, posologie à réadapter".

Quant à l'explication de cette pénurie ? "Aucune idée, répond Filip Van de Wiele. On n'a aucun retour d'information des labos. Le problème, c'est que ces produits ne sont plus fabriqués en France et que les laboratories n'ont pas anticipé les demandes en sortie de Covid. On retourne à une période normale, post-Covid, qui les laboratoires n'ont pas dû anticiper".