Les pharmacies débordées par les demandes de tests antigéniques en Haute-Garonne

Avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire, les pharmacies doivent faire face à une forte demande pour les tests antigéniques en Haute-Garonne et dans le Tarn. Une nouvelle charge de travail alors que les contaminations repartent à la hausse. "On est sous l'eau" confie un responsable syndical.

Certaines pharmacies de Haute-Garonne et du Tarn réservent désormais les tests antigéniques au cas contact et aux cas symptomatiques.

Depuis près de deux semaines, certaines pharmacies de Haute-Garonne et du Tarn doivent faire face à une augmentation des demandes pour les tests antigéniques. Une charge de travail supplémentaire liée à la mise en place du pass sanitaire, obligatoire notamment dans les cinémas et les salles de sport depuis mercredi dernier, mais aussi à la reprise de l'épidémie de Covid-19.

"On a augmenté au maximum les créneaux, raconte Rémi Boudou, co-gérant de la pharmacie de la Renaudié à Albi. Nous en faisons une bonne trentaine par jour, alors qu'avant c'était à peine 10."

Face à l'afflux, le pharmacien restreint l'accès aux rendez-vous : "On limite aux cas contacts de la Sécurité sociale, aux cas symptomatiques parce qu'on a quelques problèmes d'approvisionnement." Et les cas positifs au Covid sont de plus en plus nombreux explique le gérant. Il n'y en avait aucun il y a deux semaines, "maintenant, on en a chaque jour, explique Rémi Boudou. Ça marque un retour de l'épidémie."

"Nous sommes sous l'eau"

Certains pharmaciens se retrouvent débordés, car ils proposent également la vaccination dans leur officine. "Il est difficile de tout caser, de faire notre tâche première qui est la délivrance de médicaments, alerte Philippe Vergnes, co-président du syndicat des pharmaciens en Haute-Garonne. On sent tout nos confrères un peu à bout, tous surchargés de boulot".

Alors pourquoi continuer de proposer des tests ou la vaccination en pharmacie ? "Nous faisons quand même un métier de santé et nous avons envie de sortir de cette pandémie. Si les professionnels de santé ne s'attèlent pas à cette tâche, qui va le faire ?" conclut Philippe Vergnes.