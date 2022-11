Les pharmacies en pénurie de personnels, 15.000 pharmaciens manquent à l'appel

Alors que la France fait déjà face à des tensions sur les approvisionnements en médicaments, ce sont désormais les pharmaciens qui viennent à manquer. Selon les dernières enquêtes menées par les syndicats, il manque actuellement 15.000 pharmaciens.

Les officines éprouvent des difficultés à recruter. "Nous avons deux officines sur trois qui sont en recherche", témoigne ce dimanche sur France Inter Philippe Besset, pharmacien à Limoux en Occitanie et président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.

Parmi les critères qui expliquent cette pénurie, d'abord la "pyramides des âges", selon lui, avec de nombreux départs à la retraite. "Les générations qui partent ne sont pas remplacées par les générations qui arrivent". Par ailleurs, côté formation, les études de pharmacie n'attirent pas suffisamment de jeunes : en deuxième année, il manque 1.100 étudiants pour remplir le cursus. Une carence de 30%.

"Dans les lycées, collège, sur parcoursup on parle d'études de médecine et non de santé. La filière pharmacie est complètement masquée" se désole Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

Des pharmacies hors-la-loi

L'ennui pour les pharmacies, c'est qu'elles se retrouvent hors-la-loi, car le nombre de pharmaciens par officine est déterminé en fonction du chiffre d'affaire. Les agences de santé régionales multiplient d'ailleurs les rappels à la loi ces derniers temps.