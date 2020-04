Les pharmacies en première ligne face au coronavirus

Difficile de gérer cette crise pour les pharmaciens, confrontés à la fois à la pénurie de masque et de gel hydroalcoolique, à l'inquiétude des personnels et au stress des clients.

Depuis trois semaines, les officines ne désemplissent pas. En première ligne, des pharmaciens et leurs équipes souvent mal protégés : "On a des plaques en plexiglas parce que certaines dans mon équipe avaient des maris qui avaient ça dans leur garage. On nous fournit 18 masques mais le gouvernement a oublié dans son calcul d'équiper les préparateurs. Alors on partage sur nos stocks et donc on manque de masques... Heureusement, les équipes sont consciencieuses, elles viennent travailler, mais avec un gros stress... On n'est pas serein" témoigne Jocelyne Wittevrongel, pharmacienne dans l'Indre et secrétaire générale du Syndicat des pharmaciens.

Obligés de rappeler les règles

Bien souvent, les pharmaciens sont obligés de rappeler les consignes aux clients : "Au début, on a eu des personnes qui venaient deux ou trois fois dans la journée. On a été obligé de leur redire que le confinement, ce n'est pas ça!" Depuis que l'épidémie est arrivée dans l'Indre, c'est une autre problématique à laquelle les officines doivent faire face : "Les clients sont inquiets. Ils commencent à voir des proches malades, ils stressent beaucoup".

Heureusement, le personnel des pharmacies peut compter sur une grande solidarité avec le personnel médical qui exerce en libéral : "A l'hôpital, c'est dur, bien sûr, mais ils sont en service, ils peuvent échanger entre eux. Nous, nous sommes seuls. Alors les contacts quotidiens avec les médecins, les infirmiers, sont primordiaux. On échange sur les réseaux sociaux, on décompresse. Cela fait du bien!" raconte Jocelyne Wittevrongel.

Aider les femmes et enfants victimes de violence

Depuis peu, une nouvelle mission s'est ajoutée pour les pharmacies. Elles ont été chargées par le gouvernement d'être un relais dans la lutte contre les violences intra familiales : "Dès le début, on s'est dit que le confinement allait aggraver les tensions dans les familles. Mais la proposition du gouvernement de signaler les situations délicates dont nous avons connaissance via une plateforme n'est pas pratique. Ni d'ailleurs de dire aux femmes de nous alerter via un mot clé... les conjoints violents pourraient facilement le repérer. Nous proposons plutôt aux femmes ou aux jeunes victimes de violences familiales de chercher un prétexte pour que l'on s'isole. Par exemple, avoir une question intime, vouloir nous montrer un bouton... Ca nous permet de se mettre à l'écart et de dire "dites nous, qu'est ce qui se passe""