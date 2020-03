Les pharmacies grenobloises en première ligne face à l'épidémie de coronavirus

"Un laboratoire vient de nous expédier mille flacons mais ce soir, nous aurons tout vendu", explique Thomas, pharmacien dans le centre-ville de Grenoble. Derrière lui, les clients se servent. "J'ai une fille de moins d'un an, je voudrais éviter de la contaminer", raconte ce père de famille, en s'emparant de huit flacons, après s'être rendu dans plusieurs pharmacies en rupture de stock. Certaines officines grenobloises préviennent les clients, en affichant des pancartes sur les portes "plus de masques, plus de gels". "Nous passons des commandes mais nous ne sommes pas livrés. La demande est trop forte", raconte une autre pharmacienne du centre-ville. Aucun cas de coronavirus avéré n'a pour l'instant été détecté en Isère, mais la progression de l'épidémie en France inquiète.

Le gouvernement devrait livrer des masques aux professionnels de santé

Les pharmaciens suivent les recommandations du ministère de la Santé, à savoir de tousser dans son coude et de se laver les mains le plus souvent possible avec du savon si il n'y a plus de gel hydroalcoolique. Pour l'instant ils n'ont pas de protections particulières mais les pharmacies attendent une livraison de masques chirurgicaux, prélevés sur les stocks du gouvernement. Ils devront être distribués en priorité au personnel de santé et aux malades pour éviter qu'ils contaminent les autres. "Nous servirons avec un masque si nous sommes malades. Nous continuerons à nous laver les mains quatre à cinq fois par jour mais ça ne sert à rien de tomber dans la psychose", résume Thomas, pharmacien.