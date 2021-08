Les pharmacies enregistrent un record d'affluence pour la première journée du pass sanitaire

Et parmi les solutions avancées, la mise en place des autotests supervisés par un professionnel crée aussi la polémique dans la profession. Pour le président de l'Union départementale des syndicats de pharmaciens d'officines de Vaucluse, Phillipe Bonnefoy, il y a une sérieuse réticence : "Il y a quand même une grosse réticence de la profession à faire la surveillance des autotests. D’abord parce que ça nous fait énormément de travail, déjà le même travail que si l’on fait un antigénique. Et pour quelque chose qui pour nous n’est pas positif. C’est moins fiable que l’antigénique parce que la prise d’échantillon est moins profonde. De toute façon, c’est moins fiable"

Ce lundi, les files d'attentes se sont allongées devant les pharmacies proposant les tests antigéniques et ce n’est pas prêt de s’arrêter, redoutent les pharmaciens.

Les officines ont adapté leurs organisation pour faire face à l'affluence

Une charge de travail et une réorganisation contraignante, comme le souligne Agnès, à la pharmacie de la gare à L'Isle-sur-la-Sorgue : "On a quasiment un appel toutes les deux minutes. Alors pour répondre au mieux, on a fait des plages horaires : une heure le matin et une heure l’après-midi avec des rendez-vous. Puis après, quand la pharmacie est vide, on essaye de prendre quand les gens se présentent. Mais surtout, les gens qui sont malades, s’il y a vraiment un risque ou les cas contact. Mais voilà, on doit quand même refuser une centaine de gens par jour, c’est affolant."

Selon le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, cette semaine est bien partie pour connaitre un record et franchir samedi prochain la barre des deux millions de tests.