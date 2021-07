Pass sanitaire : les pharmacies saturées par les demandes de tests à La Rochelle

Avec l'instauration du pass sanitaire obligatoire dans les lieux accueillant plus de 50 personnes et la reprise de l'épidémie, les demandes de dépistage anti-Covid explosent. Les pharmaciens rochelais sont débordés.

Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est nécessaire pour accéder aux lieux accueillant plus de 50 personnes. De nombreux Rochelais n'ont pas encore leurs deux doses de vaccins, il faut donc qu'ils montrent un test PCR ou antigénique négatif. Mais les pharmacies saturent et il est compliqué de trouver un créneau pour se faire tester.

La pharmacie Gambetta est en rupture de tests © Radio France - Capucine Lebot

On est saturés

Rupture de tests, parfois aucun rendez-vous avant trois semaines. Les pharmaciens rochelais doivent faire face à l'afflux de demandes de dépistage du Covid-19. Caroline est préparatrice à la pharmacie Duprat : "Il y a peu de pharmacies qui proposent des tests.., et quelques -unes sont en rupture de stock en ce moment. Du coup, nous on est saturés. On teste une soixantaine de personnes par jour et on en refuse quasiment autant. Nous n'avons aucun créneau disponible avant trois semaines ! Et ce n'est pas la faute des pharmaciens. Il y a des pharmacies qui manquent de place ou de personnel pour pouvoir faire des tests. Et puis tous les locaux ne sont pas forcément adaptés." La pharmacie reçoit uniquement sur rendez-vous via Doctolib. De plus en plus de patients viennent se faire tester car ils sont cas contact, mais aussi pour obtenir un test et ainsi avoir un pass sanitaire.

On fait au mieux, ça demande une sacrée organisation

A quelques kilomètres, la pharmacie de l'Europe reçoit gratuitement et sans rendez-vous. Environ 500 clients s'y font tester tous les jours. Une tente dédiée au dépistage du Covid-19 a été installée devant l'établissement. "On a énormément de demandes après les annonces gouvernementales et la mise en place du pass sanitaire, explique le titulaire de la Pharmacie Europe.

Les patients sont souvent des gens qui partent en vacances, qui veulent aller au restaurant ou en boîte de nuit. La demande pour les tests PCR ou antigéniques est forte. _On fait au mieux mais ça demande une sacrée organisation_. C'est un rythme usant pour les équipes. Au quotidien c'est compliqué à gérer". En plus de faire les tests, les pharmaciens doivent ensuite répertorier les résultats des tests dans la base de données. Cette contrainte supplémentaire nécessite d'embaucher plus de personnel pour gérer la partie administrative liée au dépistage du Covid-19.