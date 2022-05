Les phénomène des "puffs" chez les jeunes inquiète le Professeur, addictologue marseillais Nicolas Simon,

Les "puffs" sont des cigarettes électroniques jetables, aux goûts sucrés et fruités et au packaging coloré, qui attirent particulièrement les collégiens et lycéens.

On connait la vapoteuse comme une alternative à la cigarette ou un moyen d'arrêter le tabac il y a maintenant les "puffs", des cigarettes électroniques jetables qui font un tabac auprès des jeunes. Un phénomène qui inquiète l'addictologue et Professeur Nicolas Simon de hôpital Sainte-Marguerite de Marseille en cette journée mondiale sans tabac.

"Puff", ce terme, qui signifie "bouffée" en anglais, désigne ces cigarettes électroniques jetables vendues moins de dix euros. Au design coloré, saveurs exotiques elles séduisent de plus en plus les jeunes et s'invitent dans les cours de récréation où elles sont pourtant interdites. Et le Professeur Nicolas Simon explique : Les industriels essaient toujours de trouver d'autres créneaux et notamment les "Puffs" qui ciblent vraiment la jeunesse. Normalement elles ne devraient être vendus qu'à des gens qui fument déjà dans l'idée de les arrêter malheureusement il y a de plus en plus d'adolescents qui s'essaient à ça. "

L'inquiétude autour de la puff et lié au fait qu'elle habitue dangereusement à la consommation régulière de nicotine.

Si il y a un premier message à faire passer c'est "ne faîtes pas ça" et si vous le faîtes assurez vous qu'il n'y ait pas de nicotine, il y a des modèles avec et des modèles sans, ce qui rend dépendant c'est la nicotine - Professeur Nicolas Simon

Mais le Professeur rappelle également qu'en terme de toxicité les puffs et la cigarette n'ont rien à voir : "La cigarette c'est ce qu'il y a de plus toxique".

Chaque année, près de 75 000 décès sont attribuables au tabagisme, soit environ 13% des décès survenus en France. En moyenne, un fumeur régulier sur deux meurt des conséquences de son tabagisme.