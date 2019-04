Les "pisseurs" involontaires de glyphosate de Granville sont "tous intoxiqués"

Granville, France

Trois semaines après avoir réalisé leurs analyses d'urine, ils étaient une trentaine de "pisseurs" involontaires de glyphosate granvillais (Manche), ce vendredi 19 avril. Dans la soirée, ils se sont réunis dans un bar pour mettre en commun les résultats de cette opération contre le pesticide controversé. Et ce n'est pas rassurant : tout le monde est au-dessus de la limite maximale autorisée, soit 0,1 nanogramme par millilitre d'eau. En tout, 45 personnes avaient participé.

"On est clairement tous intoxiqués"

"C'est assez inquiétant", réagit Frédérique Sarazin, dermatologue manchoise et co-organisatrice de cette opération pour Granville. "Le glyphosate est suspecté d'être un perturbateur endocrinien, ce n'est pas du sucre qu'on a dans le sang, là ..." Pour sa part, elle fait partie des "petits chiffres", avec trois fois la limite autorisée. Mais le taux de son fils est neuf fois trop élevé. Et ça monte parfois de manière presque délirante, jusqu'à 3,48 nanogrammes par millimitre ... soit "34 fois la norme autorisée de glyphosate dans le sang", résume la dermatologue. "On est clairement tous intoxiqués, et selon les sensibilités génétiques, certains sont susceptibles de développer des maladies."

Pas que la nourriture

L'opération vise à alerter tout le monde sur les risques du glyphosate, et sur son omniprésence : ce n'est pas simplement en faisant attention à notre alimentation qu'on va éviter d'être contaminé ! "La personne qui a le taux le plus élevé a 85 ans, c'est un pionnier de l'agriculture biologique qui mange tout bio", précise Frédérique Sarazin. "En revanche, elle habite près des champs". En plus de la nourriture, il faut aussi rester vigilants à sa consommation d'eau, et donc, à la présence de champs traités à proximité.

Plainte prévue

Cette campagne des "pisseurs involontaires" contre le glyphosate est une initiative nationale, qui réunit au moins 2000 autres personnes en France. Du côté de Granville, on compte porter plainte d'ici un mois ou deux. "Contre ceux qui vendent le glyphosate, mais aussi tous les dirigeants censés nous protéger, que ce soit au Ministère de l'agriculture ou de la santé", lance la dermatologue. "On n'a pas à retrouver cette molécule dans nos urines, ce n'est pas sain !" La date est déjà fixée, par ailleurs, pour les "pisseurs" d'Avranches : ils ont prévu de déposer plainte ce mercredi 24 avril à Coutances.