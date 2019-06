Les "pisseurs volontaires" portent plainte

Vaucluse, France

Cette action s'inscrit dans une vaste campagne menée contre le désherbant glyphosate présent notamment dans le Roundup de Monsanto (groupe Bayer). Forte des résultats recueillis à Sorgues l'association est donc allée déposer 26 plaintes auprès du greffe du tribunal d'Avignon. Ces plaintes seront transmise au tribunal de santé publique de Paris

D'autres plaintes à venir

D'autres analyses ont été réalisées à Villelaure et Pernes-les-fontaines et donneront lieu à d'autres dépôts de plainte. Tous les échantillons d'urine contenaient de 0,26 à 3,87 nanogrammes de glyphosate par millilitre soit bien plus que le taux qui rend l'eau non potable à la consommation humaine.

Une quatrième série de tests a été réalisée à Avignon mais les résultats ne sont pas encore connus.