Covid : Les plans blancs levés dans les hôpitaux de Moselle

Le plan blanc n'est plus d'actualité, dans les hôpitaux et cliniques de Moselle. Dans un communiqué, le CHR Metz-Thionville, qui coordonne le dispositif, explique : "L’accélération des mesures de vaccination et la poursuite du respect des gestes barrières permettent aujourd’hui aux hôpitaux et cliniques de la Moselle de constater une diminution progressive du nombre de patients malades de la COVID".

Dans le détail, le nombre moyen d'hospitalisation pour cause de covid est estimé à 19 par jours sur les sept derniers jours dans le département (un chiffre en augmentation), mais le nombre d'entrées en soins critiques, lui, reste faible. Trois patients par jour en moyenne sur la semaine passée.

Le plan blanc est désormais levé en Moselle. © Visactu - .

Un assouplissement des mesures

Depuis le mois de décembre, le plan blanc permettait de réorganiser les soins, mais aussi de modifier les tableaux de service, pour rappeler du personnel en cas de besoin. Le dispositif avait été une nouvelle fois mis en place pour faire face à la cinquième vague de coronavirus. Il est donc levé, ce lundi 14 mars.

Le CHR précise cependant que "les mesures barrières et de restriction des visites sont quant à elles maintenues à ce stade".