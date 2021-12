Châteauroux : les plus de 65 ans se ruent dans un centre de vaccination sans rendez-vous pour la 3e dose

A partir de ce mercredi 15 décembre, les plus de 65 ans, dont la deuxième dose de vaccin anti-Covid remonte à plus de 7 mois, voient leur pass sanitaire invalidé. Près de 8,5 millions de Français sont concernés par la dose de rappel. Parmi eux, 400 000 personnes n'ont toujours pas reçu leur troisième injection.

Pour faire face aux besoins de la vaccination, l'Institut interrégional pour la santé (Irsa), situé au centre Colbert à Châteauroux, vaccine sans rendez-vous les plus de 65 ans depuis ce lundi 13 décembre. Le centre ne désemplit pas, les personnes âgées viennent nombreuses recevoir leur troisième dose.

Se faire vacciner pour garder son pass

La salle d'attente est pleine. Les plus de 65 ans se dépêchent de faire leur dose de rappel. Jean-Claude fait partie de ces retraités qui ne veulent pas perdre leur pass sanitaire. "C'est un peu la panique, j'ai été vacciné au mois de juin, on arrive au terme de la validité du pass. Je ne veux pas le perdre", raconte ce Castelroussin de 69 ans.

Ici tout le monde vient pour la même raison : garder son pass. En une matinée, déjà plus de 50 personnes ont été vaccinées. "C'est le rush, on n'arrête pas parce que les pass ne sont bientôt plus valables si la vaccination date de plus de cinq mois. Tout le monde est en train de se réveiller et commencent à s'affoler", assure Florence Roué, infirmière au centre Colbert.

Mission impossible pour trouver un créneau

Mais le succès du centre s'explique également par le sans-rendez-vous. Il est devenu très difficile de trouver des créneaux de vaccination ailleurs. "Les centres de vaccination sont débordés, les pharmacies aussi, souvent on se retrouve sur liste d'attente, sans créneaux disponibles avant la mi-janvier, explique Marine Péron, une infirmière. Tout le monde se précipite avant les fêtes pour retrouver sa famille sereinement".

Normalement, le dispositif devrait continuer. Il pourrait même bientôt s'ouvrir aux moins de 65 ans. Pour se faire vacciner sans rendez-vous, le centre Colbert est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h30.