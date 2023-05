Les pollens et les allergies avec Samuel Monnier, du réseau de surveillance aérobiologique en Isère

Les yeux qui pleurent, le nez qui coule et les éternuements : les allergiques au pollens souffrent en ce moment. L'Isère est en pleine période de dissémination des pollens de graminées, qui sont responsables d'allergies chez le plus grand nombre d'entre nous.

ⓘ Publicité

"C'est de saison" a-t-on coutume de dire en mai. En fait la période de pollinisation des arbres puis des diverses plantes est plus étalée qu'on ne le croit. Elle est aussi de plus en plus étalée et de plus en plus intense avec le changement climatique. Le bilan c'est qu'environ 30% des français présentent désormais une allergie au pollen. Entretien ce matin avec Samuel Monnier, ingénieur et responsable communication en Auvergne-Rhône-Alpes au sein du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA).

loading