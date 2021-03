Les pompiers corses en renfort dans la campagne de vaccination

Le gouvernement a donné son feu vert pour autoriser les pompiers à injecter les vaccins. Autorisation donnée par un décret publié hier au Journal officiel et entrée en vigueur dans la foulée.

Les pompiers corses se préparent à prêter main forte dans la campagne de vaccination. Après les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens, les pompiers (professionnels et volontaires) disposant de formations spécifiques à la réalisation de cet acte pourront donc venir en renfort dans la campagne de vaccination.

En Haute-Corse comme en Corse-du-Sud, les services d'incendie et de secours (SIS) n'ont pas encore été sollicités par les services de l'Agence régionale de santé. Et pour l'heure, seul le service médical des SIS est habilité à administrer des vaccins. Concernant les hommes de terrain, il faudra engager des formations. "Aujourd'hui, si l'on parle des pompiers de terrain, aucun n'est formé pour ce genre d'acte, explique le colonel Pierre Peri, directeur du SIS de Haute-Corse. Si le dispositif doit évoluer, il faudra que les sapeurs-pompiers soient formés sur les gestes spécifiques de la vaccination. On avancera selon les besoins. C'est un dispositif qui ne va pas se mettre en place du jour au lendemain."

Interview du Colonel Pierre Pieri, directeur du SIS de Haute-Corse Copier

"Ce n'est pas tellement la main d'oeuvre qui nous manque dans cette campagne de vaccination, estime le directeur du SIS de Corse-du-Sud, le colonel Christophe Frerson. Nous craignons davantage pour le nombre de doses disponibles, la logistique, leur système de transport et de stockage. De notre côté, nous faisons déjà partie des chaînes d'organisation, notamment dans les opérations de vaccination mobiles. Le but est que tout le monde converge vers la vaccination du plus grand nombre."

Interview du colonel Christophe Frerson, directeur du SIS de Corse-du-Sud Copier