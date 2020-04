Pour se protéger du coronavirus lors des interventions, les pompiers de Côte-d'Or fabriquent leur propre gel hydro-alcoolique. La pharmacie du SDIS prépare et conditionne la solution dans un laboratoire.

Pour assurer la sécurité des sapeurs-pompiers face au coronavirus, le SDIS de Côte-d'Or fabrique son propre gel hydro-alcoolique. La pharmacie du SDIS prépare et conditionne sa solution dans un laboratoire du Service de Santé et de Secours Médical.

Une solution préparée par les pharmaciens-pompiers la Côte-d'Or

Les pharmaciens-pompiers de Côte-d'Or fabriquent, en interne, leur solution hydro-alcoolique. Une solution élaborée selon les préconisations de l'OMS, assure le SDIS 21. La solution, pour se désinfecter les mains, contient de la glycérine, de l'éthanol, de l'eau oxygénée et de l'eau.

La solution est préparée, mélangée et mise en bouteille par le Service de Santé et de Secours Médical de la Côte-d'Or. Le service est dirigé par le médecin-chef et placé sous l’autorité du directeur départemental. Le SSSM de Côte-d'Or assure la sécurité sanitaire des pompiers.

Il est composé de plusieurs professionnels de la médecine : médecins, infirmiers, pharmaciens, vétérinaires et psychologues. La majorité d'entre eux sont aussi sapeurs-pompiers volontaires et exercent dans le milieu hospitalier ou en libéral, précise le SDIS 21.

Voici la préparation en vidéo, publiée sur le compte Twitter du SDIS 21 :

La tenue des sapeurs-pompiers de Côte-d'Or, pour assurer leur protection face au coronavirus, lors des interventions :