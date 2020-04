Les pompiers de l'Allier fers de lance de la lutte contre le coronavirus

Depuis le début du confinement le 17 mars, plusieurs agents du Service départemental d'incendie et de secours de l'Allier ont été contaminés par le Covid-19. Rien de rare pour une profession à risque, en première ligne depuis plus d'un mois. Mais contrairement à leurs homologues des autres départements, ces pompiers sont beaucoup plus vite dépistés en cas de suspicions de Coronavirus.

Un logiciel élaboré par une entreprise parisienne baptisé "Anamnèse" recoupe les renseignements recueillis chaque jours auprès des 1900 agents du service départemental d'incendie et de secours de l'Allier. Il est le premier et le seul des SDIS de France à être équipé du système Anamnèse.

Un suivi médical 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

" Impossible de passer 2000 coups de téléphone par jour pour surveiller l'état de santé des personnels". Le commandant Havard est bien conscient des avantages de ce nouveau logiciel. Chaque jour, les personnels confinés chez eux doivent répondre à deux questionnaires très courts élaborés par des médecins. "ça prend pas plus de 20 à 30 secondes", jure le lieutenant Julien Fischer, adjoint au chef de centre de traitement des appels. L'un des questionnaires permet de détecter d'éventuels symptômes du Coronavirus, l'autre cerne plutôt l'environnement familial de l'agent, ses antécédents médicaux, et ce que l'on appelle vulgairement sa comorbididé.

A partir de ces deux paramètres, le logiciel Anamnèse va déterminer si la personne est susceptible d'être positive au coronavirus où présente des risques potentiels. "La somme des deux paramètres est triée par l'intelligence artificielle et revient sous le format de codes couleurs avec des sapeurs-pompiers qui sont verts , orange où rouge explique Cédric Havard infirmier chef au SDIS 03. Les infirmiers et les médecins du service de santé et de secours médical du SDIS vont alors venir récupérer dans une salle d'attente virtuelle les agents qui affichent la couleur rouge voire orange".s Si les craintes se confirment, pour éviter tous risques de contagion, c'est l'orientation immédiate vers le Samu ou vers le médecin traitant de l'agent. Ce procédé à permis de détecter plusieurs cas de Covid-19 chez les pompiers de l'Allier depuis le début de la pandémie. Actuellement entre 60 et 80 d'entre eux sont sous haute surveillance.

direction départementale des services d'incendie et de secours de l'Allier - SDIS 03

Ça permet d'être très réactif pour maintenir les capacités opérationnelles et protéger ceux qui vous protègent

Pompiers professionnels, pompiers volontaires, personnels techniques ou administratifs du SDIS 03 dans leur grande majorité jouent le jeu et répondent quotidiennement au questionnaire même s'ils n'ont aucune obligation de le faire. Ils ont bien compris qu'il s'agit d'une mesure de prévention destinée à préserver leur santé. "Comme les agents du SDIS sont confinés chez eux, ils ne voient pas forcément s'ils développent des symptômes du Covid-19, alors qu'au travail quand ils sont entre eux ils peuvent parler, dire qu'ils ne sont pas en forme et leurs collègues peuvent les alerter s'ils voient qu'ils ont mauvaise mine", explique Cédric Havard.

Le logiciel Anamnèse a aussi l'avantage de garantir les capacités opérationnelles du corps des sapeurs-pompiers. " Il permet de très vite détecter les symptômes du Coronavirus et ça évite de contaminer toute une caserne car le malade est tout de suite isolé" explique le lieutenant Julien Fischer.

Une équipe de secours du SDIS 03 - SDIS

Le service départemental d'incendie et de secours de l'Allier réfléchit à une utilisation du logiciel Anamnèse post crise dans le cadre de questionnaires thématiques sur la prévention des risques psychosociaux, avant des visites médicales et sur tout ce qui nécessite du lien à distance avec des questionnaires qui doivent être analysés par du personnel médical. Pour le commandant Havard infirmier chef du SDIS 03 " ce qui compte c'est le principe de précaution, peu importe que ce soit le coronavirus, il n'y a pas que ça, il y a d'autres pathologies, donc ce logiciel aura son utilité après la fin du confinement "