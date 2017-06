Les pompiers de l'espoir pédalent pour collecter de l'argent en faveur de la lutte contre le cancer

Le collectif les Pompiers de l’Espoir des Bouches-du-Rhône termine ce vendredi à Agen sa 4è boucle cycliste. Partis de Vitrolles le 3 juin, ils sont 14 à pédaler, tous issus des rangs des sapeurs et des marins-pompiers. Un périple pour récolter de l'argent pour lutter contre le cancer.

France Bleu Provence : Lieutenant colonel Philippe Petit, vous êtes membre de l'association "les pompiers de l'espoir". L'objectif de cette 4è édition de la boucle cycliste, c'est de donc récolter des fonds en faveur de la recherche contre le cancer. Comment ça se passe concrètement ?

Lieutenant Colonel Philippe Petit : A chacune des 7 étapes de notre parcours, nous sommes reçus dans les centres de secours pour relever le défi de Frédéric Attané, pompier fondateur de l’association. Il souhaitait que les 248.000 pompiers de France donnent un euro chacun pour soutenir la lutte contre le cancer. Il est mort en 2014 d'un cancer du pancréas. Un mois après son décès, la première édition de la boucle cycliste avait rendu hommage à son combat contre la maladie.

FBP : L'idée, c'est toujours que chaque pompier donne au moins un euro chacun. Le record cette année, c'est le centre départemental de secours de Haute-Garonne.

LC PP : Ce centre a été particulièrement généreux : les pompiers de ce département nous ont remis un chèque de 2.190 euros ! Au total, le collectif des Pompiers de l'Espoir a déjà permis de collecter plus de 200.000 euros, directement versés à l'Institut Paoli Calmettes de Marseille. Pour faire un don, il suffit de se rendre sur notre site pompiersdelespoir.com.

FBP : C'est un sacré défi physique et mental : 1.000 kilomètres et 10.000 mètres de dénivelé positif au total, ce n'est par hasard, il y a une idée derrière tous ces efforts !

LC PP : Oui, avoir mal sur le vélo, ça permet d'avoir plus d'empathie avec les malades qui endurent eux-aussi des souffrances physiques et morales.

FBP : Les pompiers ont notamment gravi le Tourmalet, un col pyrénéen culminant à 2.115 mètres d'altitude !

LC PP : Oui, avec une température de 6 degrés et un vent défavorable soufflant à plus de 50 km/h, il faut des mollets et un gros mental !