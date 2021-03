Les pompiers de l'Indre prêtent main forte pour la vaccination anti Covid

Depuis une semaine, les pompiers sont autorisés à venir en renfort pour la campagne vaccinale française. Un appui non-négligeable au moment où Emmanuel Macron appelle à vacciner "matin, midi et soir". C'est en fait le service de santé et de secours médical qui intervient dans les centres de vaccination. Dans l'Indre, 70 médecins et infirmiers qui sont sapeurs-pompiers volontaires participent à cette opération. "Ils vont se relayer dans les 14 centres de vaccination du département", souligne Eric Belgioïno, directeur départemental des sapeurs-pompiers de l'Indre. Concrètement, chaque week-end du mois d'avril, ces pompiers viendront dans les centres de vaccination de l'Indre pour contribuer à l'accélération de la cadence d'injections.

Sur France Bleu Berry, Eric Belgioïno insiste sur l'importance de la mobilisation des pompiers de l'Indre "aux côtés des personnels de santé et des collectivités territoriales". Les pompiers ont un rôle à jouer. "C'est la bataille de la vaccination et toutes les forces sont nécessaires. Les sapeurs pompiers font partie des forces qui sont mobilisables et à mobiliser pour faire en sorte que la population arrive le plus rapidement possible à être vacciné. Et donc qu'on puisse tous et toutes, le plus rapidement possible, profiter de la vie telle qu'on la connaissait il y a à peu près un an", indique le directeur départemental des pompiers de l'Indre.

Par ailleurs, les pompiers sont aussi parmi les publics prioritaires ayant accès à la vaccination. En cette fin mars, 200 sapeurs-pompiers ont été vaccinés sur un peu plus d'un millier de femmes et d'hommes dans l'Indre. "Nos médecins et nos infirmiers ont participé à la vaccination en toute autonomie de nos sapeurs pompiers. On a stoppé pour le moment la vaccination puisque la population devait être vaccinée en priorité. Et puis, nous allons la reprendre dès que nous aurons le feu vert", conclut Eric Belgioïno.