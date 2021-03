Les pompiers de la Charente-Maritime se lancent dans la bataille contre le Covid-19

Les pompiers de Charente-Maritime se lancent à leur tour dans la lutte contre le Covid-19. Depuis le début de cette semaine, une équipe mobile de huit pompiers sillonne les communes du département. Objectif : faire du dépistage, au plus près des habitants, grâce à des tests antigéniques donnant des résultats en 15 minutes. L'occasion également d'informer et de rassurer sur la maladie. En attendant, d'ici quelques semaines sans doute, de pouvoir à leur tour vacciner.

Les pompiers sont à Pons ce vendredi, en attendant la semaine prochaine Bourcefranc-le-Chapus (le 22 mars), Saint-Pierre-d'Oléron (le 23), Royan (le 24) et Montendre (le 25). Ce jeudi, l'équipe mobile des pompiers était sur le marché de Rochefort, guettant les passants sous une tente posée par la mairie au pied du palais des Congrès.

Dépistage sur le chemin des courses

Vincent, technicien audiovisuel, découvre le stand des pompiers en allant faire ses courses. Cela tombe bien : Vincent a besoin d'un test covid négatif pour pouvoir travailler. © Radio France - Julien Fleury

Sur le chemin des courses, Vincent découvre par hasard la tente des pompiers. Une bonne surprise pour ce technicien audiovisuel : "je travaille dans deux jours sur un match de football à Niort, comme assistant video. Donc un test négatif, ça nous permet d'aller dans les gradins, on est autorisé à aller où on veut."

Trois minutes plus tard, Vincent est prêt à recevoir l'écouvillon dans le nez. Après quelques éternument, "voilà c'est fini, alors c'était doux ?", lui demande Benjamin, pompier volontaire d'Ardillières. "C'était efficace" confirme Vincent, les larmes aux yeux. "Dans 15 minutes vous allez voir mes collègues, poursuit Benjamin, et vous aurez les résultats." Vincent est satisfait : "c'est royal. Je fais mon marché et je reviens !"

Nouvelle mission pour les pompiers

Dépister le Covid, une mission inédite pour Benjamin. "Après, on a été formé par des infirmiers. Et finalement, quand on y est ce n'est pas si compliqué." Benjamin se sent à sa place dans cette équipe mobile. En plus, ces vacations lui apportent une activité bienvenue, lui qui est à la recherche d'un emploi. "Je trouve que c'est dans le rôle des pompiers, de faire de la prévention, de protéger les personnes."

C'est aussi l'occasion de rassurer, ajoute le patron de cette nouvelle unité mobile, Laurent Mignot : "la population vient nous voir pour se renseigner : quelle est la nature des vaccins ? Quels sont les risques si on attrape le Covid ? Informer, rassurer, c'est aussi important que dépister, en fait."

Dépister le covid, une nouvelle mission pour les pompiers de la Charente-Maritime, formés par des infirmiers. © Radio France - Julien Fleury

Au bout d'un quart-d'heure, Vincent est de retour : "résultat négatif, Monsieur" lui annonce une pompier volontaire de Saint-Jean-d'Angély. Petit soulagement. "Mais continuez à garder les gestes barrière, le masque, le lavage des mains. Bonne journée à vous."

Et parfois, des tests positifs

Grâce aux tests antigéniques, les pompiers peuvent délivrer des résultats très rapidement. En attendant, ils l'espèrent, de pouvoir à leur tour vacciner. © Radio France - Julien Fleury

Mais il arrive aussi que les tests soient positifs : "on en a eu deux ce matin" précise Chantal, infirmière à la retraite et pompier volontaire. Chantal oriente alors les patients vers un test PCR de confirmation, et les prépare à la suite : "c'est toujours un choc quand on apprend qu'on est positif. Il faut s'isoler, penser à toute l'organisation. Il faut aussi penser à tous les contacts qu'on a eu avant."

Chantal n'attend maintenant qu'une chose, en plus du dépistage : pouvoir réaliser aussi des vaccinations. L'équipe mobile est prête : il s'agirait simplement de recruter un médecin. Reste à prendre la décision politique. Peut-être d'ici quelques semaines.