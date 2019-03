Les pompiers de la Creuse organisent les premières Assises nationales santé, secours et territoires à La Souterraine

Des conférences et des ateliers sont organisés à La Souterraine pendant deux jours à partir de ce jeudi 14 mars, autour des questions de santé et de secours aux personnes. Plus de 1.500 personnes sont attendues pour cet événement organisé, entre autres, par le Sdis 23.

La Souterraine, France

C’est un rendez-vous qui rassemble pompiers, ambulanciers, médecins et beaucoup d’autres professionnels de santé ou de secours aux personnes. Les premières Assises nationales santé, secours et territoires, organisées par le Service départemental d’incendie et de secours de la Creuse en partenariat avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France s’ouvrent ce jeudi à La Souterraine.

Pendant deux jours, les débats, les tables rondes et les conférences s’enchaîneront autour de thématiques telles que la télémédecine, les maisons médicales ou bien l’offre de soin dans les territoires ruraux. « L’objectif, c’est d’échanger ensemble. Les participants viennent de toute la France et c’est toujours une bonne chose de parler des expériences de chacun », explique Olivier Lacroix, sapeur-pompier et chargé de communication au Sdis 23.

Inventer le secours de demain

Au-delà du partage du savoir, ces Assises veulent aussi répondre à des questions : « Je suis sûr qu’il y aura plein d’idées qui en sortiront. Tous ensemble, nous pouvons inventer le secours de demain », se réjouit Olivier Lacroix.

Avec plus de 1.500 personnes attendues, les organisateurs n’ont pas le droit à l’erreur et préparent l’événement jusque dans les moindres détails. Un investissement long de neuf mois pour les pompiers du Sdis 23 : « On n’a pas beaucoup dormi depuis plusieurs semaines, confie Olivier Lacroix. Mais ça nous apporte de l’expérience sur l’organisation, sur la gestion et sur l’anticipation. Nous sommes très excités de recevoir tout le monde. »

Pratique : Ouverts à tous, même sans inscription, les ateliers et les conférences se dérouleront au centre Yves Furet et dans des salles annexes à proximité. Le programme complet de ces deux jours d’Assises est à retrouver ici.

en savoir plus Les assises nationales santé, secours et territoires à la Souterraine en Creuse.