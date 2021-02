Les pompiers de Marseille traquent le Covid-19 dans les eaux usées de Moselle

Arrivés dimanche soir en Moselle, les marins-pompiers de Marseille de la mission COMETE ont effectué ce lundi leurs premiers prélèvements d'eaux usées en Moselle. Comme ils le font depuis maintenant un an chez eux, ces opérations visent à détecter la présence du Covid-19 dans les réseaux et ainsi établir une cartographie précise de sa diffusion, alors que les variants sud-africains et brésiliens inquiètent dans le département.

à lire aussi Coronavirus : 30.000 doses de vaccin supplémentaires pour la Moselle

Six jours d'avance sur le virus

"On est capable de repérer dans l'environnement où se situent les contaminations de Covid" explique le maître-principal Eric, des pompiers de Marseille, "l'analyse de ces eaux permet une prédiction de l'évolution de l'épidémie à environ six jours." Une avance précieuse pour anticiper et décider d'actions préventive en cas de résultat positif et ainsi limiter sa propagation.

Les sapeurs-pompiers en Moselle pour une opération de prélèvements et d'analyses des eaux usées afin de détecter des traces de Covid-19 © Radio France - Clément Lhuillier

Des échantillons ont d'abord été prélevés dans 8 grandes stations d'épuration de Moselle. Ils ont été dans la foulée embarqués dans un avion spécialement affrété pour Marseille où ils seront analysés. D'autres prélèvements ont eu lieu dans des écoles et des EHPAD, comme devant la maison de retraite du groupe Uneos dans le quartier de la Grange-aux-bois à Metz. Les premiers résultats sont attendus dans la nuit et seront annoncés mardi.

Jusqu'à la porte du malade

"L'objectif est d'avoir une cartographie la plus précise possible de l'ensemble du département" assure Olivier Delcayrou, secrétaire général de la Préfecture de la Moselle. Ces premières analyses révèleront d'abord les secteurs les plus touchés, y compris par les variants. "Ensuite, il sera possible de réaliser des analyses surfaciques qui vont permettre de resserrer petit à petit les mailles du filet et de déterminer que les personnes positives sont à tel ou tel étage. On peut aller jusqu'à la porte de la personne de l'EHPAD qui est positive, c'est très précis" ajoute le maitre-principal Eric.

Les sapeurs-pompiers en Moselle pour une opération de prélèvements et d'analyses des eaux usées afin de détecter des traces de Covid-19 © Radio France - Clément Lhuillier

Les sapeurs-pompiers de Marseille devraient rester en Moselle jusqu'à mercredi. Ensuite, ce sont leurs collègues mosellans qui poursuivront les tests.