Les pompiers de Vaucluse testent un nouveau système météo plus proche de la réalité

C'est un véritable travail d'équipe qui se joue depuis deux ans entre le SDIS 84 et la jeune Start-up HD Rain. Le but : permettre aux pompiers d'être au plus proche des conditions météo du terrain. Pour se faire, des capteurs ont été installés sur les façades des 48 centres d'incendies et de secours de Vaucluse. Ils permettent de recueillir en temps réel des données concernant la pluie, les températures, l'humidité. Des données précieuses pour avoir une vision météo ultralocale.

Des informations plus précises que celles de Météo France

Cette collaboration, le lieutenant-colonel Philippe Chaussinand, responsable de la préparation opérationnelle au SDIS de Vaucluse, s'en félicite. "Ça permet un maillage géographique beaucoup plus fin qu'il n'est à l'heure actuelle par météo France". Les premiers capteurs ont été installés en janvier dernier, mais il a fallu deux ans de travail pour définir les besoins précis " les demandent portaient sur principalement sur les inondations et les feux de forêts" affirme Ruben Hallali. Le co-fondateur de la Start-Up précise que "ce dispositif est très facile à déployer. Le capteur vient se brancher sur une parabole de télévision. Il analyse la perturbation de l'onde qui arrive de l'espace. Quand il pleut, l'onde est atténuée. Tout cela permet de tirer une information météo ultra-précise et surtout ultralocale".

Réagir en temps réel

Pour les services de secours, l'intérêt est tout trouvé. Comme le souligne Philippe Chaussinand, "si vous avez 5 ou 60 mm qui tombe en une heure, sur un endroit donné, c'est complétement différent pour la population. Si des orages que l'on pensait de passage se révèlent stationnaires, nous pouvons réagir beaucoup plus rapidement, et ainsi déplacer nos moyens et nos personnels". Les premiers tests étant concluants, la start-up travaille déjà sur une nouvelle version intégrant de nouveaux paramètres comme le mistral notamment.