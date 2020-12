Les pompiers du Pas-de-Calais au Royaume-Uni pour tester les routiers coincés

Objectif : réaliser le plus de tests possible. Partis tôt ce vendredi matin en direction de Douvres, en Angleterre, 25 sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais, venant de tout le département, dont des médecins et des infirmières, ont embarqué environ 10.000 tests de dépistage du Covid à destination des routiers.

Une même opération avait été réalisée jeudi par les pompiers du Nord, avec le soutien des autorités britanniques.

L'heure de retour ce vendredi soir n'est pas encore prévue, elle dépendra du nombre de tests réalisés par les pompiers du Pas-de-Calais.