Les pompiers du Var alertent sur les dysfonctionnement des urgences

Fermeture des urgences toutes les nuits depuis un an à Draguignan, fermeture des urgences de Fréjus-Saint-Raphaël pendant quelques jours, des fermetures partielles ailleurs dans le département... La situation dans les urgences du Var commence à sérieusement lasser les pompiers varois. Le président du conseil d'administration du SDIS 83 Dominique Lain, par ailleurs maire du Luc, a pris la parole ce mardi sur France Bleu Provence.

Des temps de trajets plus longs

"Quelqu'un à Draguignan ou quelqu'un du Haut-Var devait par exemple la semaine dernière soit être évacué sur Toulon, soit être évacué dans les Alpes-Maritimes" indique-t-il. "Tout cela dans des temps de trajets bien supérieurs à la moyenne. Et ces temps de trajets nous imposent de rajouter des véhicules supplémentaires. On en a mis huit supplémentaires la semaine dernière" précise l'élu.

"Tout ceci pose problème sur la gestion du SDIS. Donc j'alerte. Cela fait plus d'un an que les urgences de Draguignan sont fermées la nuit. On n'est plus dans une situation conjoncturelle mais pérenne et ça a des incidences importantes sur le fonctionnement."

Un impact financier

Le patron du SDIS décrit un impact sur les finances de la structure. "C'est un transfert de charges que nous subissons de plein fouet. Et j'alerte l'ARS sur ce sujet parce que depuis plus d'un an, la fermeture des urgences de Draguignan a impacté à hauteur de 250 000 € sur l'année le budget du SDIS 83. Je demande donc à la hiérarchie de venir nous soutenir au moins sur l'élément financier."

D'autant plus que d'autres dépenses viennent peser sur le budget complète Dominique Lain. "Cela s'ajoute à l'énergie, aux différentes évolutions budgétaires...Le conseil départemental et les communautés de communes ont abondé le budget du SDIS dans le cadre de ces augmentations. Par contre, sur les fermetures des urgences, on ne peut pas à nouveau solliciter ces deux financeurs. Il appartient à l'Agence régionale de santé de venir nous aider et j'ai demandé une réunion avec les responsables de la région en présence du préfet."

L'interview est à réécouter en podcast.