Covid-19 : les premières doses du vaccin livrées ce mercredi en Creuse

La vaccination contre le coronavirus débute cette semaine en Creuse, comme dans le reste du Limousin. Ce mardi 6 janvier, 4 875 doses du vaccin de Pfizer BioNTech seront livrées à l'hôpital de Guéret, où elles seront conservées à -70°. Ce stock sera partagé entre plusieurs ehpads, des unités de soins de longue durée et un premier centre de vaccination, qui sera établi à l'hôpital de Guéret.

Les premiers à recevoir les piqûres devraient donc être une partie du personnel de l'hôpital de Guéret, ce jeudi 7 janvier, mais aussi les généralistes libéraux et les professionnels du soin à domicile, s'ils correspondent aux publics considérés comme "à risque". Les soignants de plus de 50 ans peuvent en effet être vaccinés, depuis ce weekend. Le gouvernement a accéléré le calendrier, pour répondre aux critiques de lenteur et de retard à l'allumage d'une partie des médecins et de la classe politique.

à lire aussi Vaccination contre le Covid-19 : le gouvernement promet une montée en puissance rapide

Un deuxième acheminement de doses du vaccin, vers d'autres ehpads creusois, est prévu vendredi. La semaine prochaine, deux centres de vaccination supplémentaires seront ouverts. Les autorités sanitaires n'ont pas encore communiqué les lieux qui les accueilleront.

Les Creusois, entre réticence et volonté d'être vaccinés

Les Creusois, eux, sont partagés. À l'image de ce qui se constate à l'échelle nationale : selon un sondage Odoxa-Backbone pour France Info et Le Figaro, 58% des Français ne souhaitent pas recevoir le vaccin. Dans les rues de Guéret, les réactions alternent entre la méfiance vis à vis d'un vaccin conçu dans l'urgence et sans recul sur les effets indésirables... et sentiment de solidarité et de responsabilité, pour participer à la lutte contre la propagation de l'épidémie.