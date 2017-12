Normandie, France

On ne peut pas encore parler d'épidémie de grippe en Normandie alors que la région parisienne est touchée. Mais elle commence à faire son apparition. Les médecins ont recensés les premiers cas de grippe ces derniers jours dans la région.

Dans la salle d'attente de SOS médecin à Caen, Delphine attend son tour. Depuis la veille, elle ne se sent pas très bien. « J'ai le nez qui coule beaucoup, un état de fatigue général, des maux de tête et des douleurs divers », explique la jeune femme.

Le diagnostic est sans appel à la sortie du cabinet. « J'ai une grippe », lance Delphine, « Je vais aller à la pharmacie, prendre mon traitement et me coucher ».

Delphine n'est pas un cas isolé. Ils sont plusieurs à venir consulter le médecin pour les même symptômes. « j'ai un état grippal. Pourtant j'ai été vacciné », confie une patiente. « Je ne me sens pas trop bien. J'ai mal à la tête et au ventre », se plaint une petite fille. « Je pense que j'ai la grippe », affirme un patient, « j'ai très mal dormi donc je me sens à plat ».

La grippe, on la sent venir

Ces cas sont en hausse mais pas question encore d'épidémie, selon le docteur Grégory Szwarc, qui les reçoit. « On voit défiler pas mal de pathologies aigus effectivement. On ne peut pas vraiment dire qu'on soit en pleine explosion de grippe. Mais on la sent venir ».

Et en attendant le diagnostic de votre médecin traitement, du paracétamol seulement. Pas d'automédication inutile et contre-productive. Le docteur Grégoy Szwarc rappelle qu'il est encore temps pour les retardataires de se faire vacciner