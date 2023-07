Les premiers curistes de Nancy Thermal dans les grands bains depuis ce lundi

"J'adore le cadre, on se croirait dans un hôtel 5 étoiles", sourit Bich, au milieu de l'espace réservé aux curistes. Elle fait partie ce lundi de la première trentaine de curistes accueillies pour l'ouverture de l'espace cure, après un report de 2 mois dû à des analyses de l'eau non conformes. Ils sont 105 au total à être attendus pour la première semaine, et 2 300 à avoir fait une réservation d'ici la fin de l'année, avec toujours l'objectif des 3 000 fixé pour 2023.

Beaucoup d'attente

"Ça nous fait extrêmement plaisir, ce 17 juillet est presque une date historique", confie Bernard Riac, le PDG de Valvital, l'exploitant du site. Dans les allées, on retrouve certains curistes, dont la date de réservation a été quelque peu bouleversée ces dernières semaines. "Je devais venir du 4 au 24 juillet. Et on m'avait annoncé une date pour octobre, alors j'avais oublié, puis j'ai eu une surprise vendredi", explique Dominique, qui reste malgré tout satisfaite de sa première journée. Elle a réussi à trouver un médecin en urgence pour pouvoir venir jusqu'ici.

"Il y avait du monde pour faire la queue", ajoute Béatrice, arrivée pendant le coup de feu. "Mais j'ai pris ça en rigolant en me disant que le personnel est bon et souriant", relativise-t-elle. Et effectivement, reste encore un peu de rodage pour Marc, agent thermal. "Un peu de mal au début car je pense que tout le monde était stressé mais les gens sont plutôt content, le sourire est présent chez les curistes donc chez nous aussi", se réjouit-il. Avec une montée en puissance annoncée pour les semaines à venir. "Nous avons la fameuse étude phlébologie qui devrait démarrer en septembre avec une installation de type couloir de marche qui sera démarrée à ce moment là", conclut Bernard Riac.

