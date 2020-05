Les premiers masques de la Région arrivent en Isère

Les masques du conseil régional font leur apparition en Isère. Les premières distributions ont eu lieu ce mercredi matin, salle du Manège, à Vienne, pour 48 communes du secteur. Des communes issues de trois intercommunalités : l'Agglo de Vienne-Condrieu et les communautés de communes des Collines du Nord-Dauphiné et Entre Bièvre et Rhône.

La distribution démarre par les plus petites communes

La Région a décidé de démarrer ces distributions auprès des communes de moins de 2.000 habitants. Elles représentent 80% des communes. "Quand vous êtes à Lyon, vous avez le budget, vous avez la force de frappe pour pouvoir acheter des masques, c'est mission impossible. Les entreprises ne prennent pas des commandes en dessous de 50.000, 100.000 masques", indique Laurent Wauquiez.

Lucette Tourdier. La maire de Chonas-l'Amballan, Lucette Girardon-Tournier, explique aussi que pour ces communes, ce n'est pas évident : "nous sommes environ 1.700 habitants. Vu la demande des grandes villes, tout le monde se rue sur les masques, et cela aurait été relativement plus compliqué." Pour Serpaize, 1.800 habitants, ce sont deux employées communales qui sont venues chercher les cartons : "les petites communes n'ont pas les budgets pour commander ailleurs."

On a déjà eu beaucoup d'appels depuis lundi qui nous demandent "où sont les masques, où sont les masques

Charge ensuite aux communes de distribuer les masques aux habitants. Et les représentants de celles que nous avons rencontrés avaient l'intention de le faire dès ce mercredi après-midi ou jeudi. A Cour-et-Buis, 850 habitants, Jacques Garnier et ses collègues élus le feront via du porte-à-porte : "on a déjà eu beaucoup d'appels depuis lundi qui nous demandent "où sont les masques, où sont les masques" (...) Cela va permettre de pouvoir dire aux gens ce qu'ils doivent réellement faire. Vous voyez le déconfinement était lundi. Et déjà hier sur la commune j'avais des regroupements de jeunes sous la salle des fêtes et ils étaient plus de 10. Donc il va falloir rappeler encore et encore. Puis de prendre des nouvelles des gens qu'on a peu vu depuis deux mois."

Laurent Wauquiez précise que les communes plus grosses doivent très vite suivre : "l'objectif est de passer aux moins de 5.000 habitants d'ici à ce week-end, de commencer ensuite les moins de 10.000 et de pouvoir enchaîner dès la semaine prochaine sur des villes comme Vienne qui sont en attente."

Des masques "made in" Auvergne-Rhône-Alpes

Ces masques ont été fabriqués uniquement par des entreprises de la région. On peut citer Porcher Industries (Eclose-Badinières et La Tour-du-Pin) pour l'Isère. Il a donc fallu créer toute une filière locale ce qui explique notamment que cela ait pris du temps. "Mais je ne voulais pas de millions de masques commandés à la Chine. Je ne veux plus de la dépendance vis à vis de la Chine. L'objectif est que demain Auvergne-Rhône-Alpes, ce soit la région, où en Europe, on produise le matériel de protection", souligne Laurent Wauquiez. Ces masques ne sont pas des masques grand public, mais des masques professionnels, réutilisables au moins une cinquantaine de fois.

L'entreprise chargée de les conditionner a rencontré des soucis techniques. C'est donc en urgence que depuis quelques jours 4.000 bénévoles s'en chargent dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. A Vienne, le maire Thierry Kovacs met ainsi à disposition une salle et une centaine de bénévoles pour préparer les masques destinés aux communes de l'Isère et de l'Ardèche.

Pour tout Auvergne-Rhône Alpes, cela fait 9 millions de masques (pour plus de 11 ans). La Région a annoncé qu'elle allait commander 500 mille masques pour les 6-11 ans et que ceux-ci seront distribués via les écoles. Coût total de cette opération "masques" 35 millions d'euros.