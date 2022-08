Les premiers médecins salariés par la région sont arrivés en Ariège

Comment attirer les jeunes médecins dans les zones dépourvues ? La région Occitanie mise sur le salariat. Elle ambitionne de recruter ainsi au total 200 professionnels de santé d'ici la fin de la mandature, en 2028. Des professionnels payés par un groupement d'intérêt public qui réunit les collectivités territoriales et la Région. Le dispositif est entré en vigueur : les premiers médecins généralistes viennent de s'installer. Un à Salviac, dans le Lot. Et deux au tout nouveau centre de santé de Sainte-Croix-Volvestre, en Ariège. Ils seront bientôt rejoints par une troisième médecin généraliste, qui proposera également des consultations gynécologiques.

Le salariat séduit de plus en plus les jeunes médecins

Dans ce secteur, il n'y avait plus de médecin généraliste depuis Décembre dernier; alors évidement le carnet de rendez-vous du nouveau centre de santé est déjà bien rempli. Les locaux sont encore provisoires pour le moment; les professionnels de santé déménageront ensuite dans des locaux plus pérennes qui se trouvent quelques mètres au dessus.

En attendant donc, les médecins Béranger Hirondelle et Nicolas Vojinovitch reçoivent les patients dans des préfabriqués. Ils se déplacent également à domicile, et en Ehpad. Tous les deux ont été attirés par la promesse du salariat. Ils ne se seraient sans doute pas lancés en libéral. En effet, ce salariat leur permet de ne pas s'occuper des tâches administratives, et de se concentrer uniquement sur le médical. C'est l'argument numéro un qui les a convaincu affirment-ils. Selon une étude menée en Occitanie, ils ne sont pas les seuls : près de 30% des médecins qui sortent de formation souhaitent désormais s'orienter vers le salariat. La part des professionnels de santé salariés, toutes spécialités confondues, augmente continuellement.

Plusieurs installations en Occitanie d'ici la fin de l'année

Après le Lot et l'Ariège, d'autres départements vont à leur tour accueillir des médecins salariés par la Région d'ici la fin de l'année. La prochaine installation est prévue en Septembre, à Millas dans les Pyrénées-Orientales. Viendront ensuite d'autres installations prochaines dans le Comminges (Haute-Garonne), le Gard, et le Tarn.

Le centre de santé de Sainte-Croix-Volvestre est ouvert le lundi, mardi, et jeudi de 8h à 12h puis de 12h30 à 19h; et le mercredi et le vendredi de 8h à 12h puis de 12h30 à 18h.